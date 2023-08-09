الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التنسيق المتوقع لكلية العلوم 2023

تنسيق الكليات، تنسيق كلية العلوم 2023 لطلاب شعبة علمي علوم

كلية العلوم، فيتو
كلية العلوم، فيتو

تنسيق الكليات 2023، أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023، وبدء المرحلة الثانية من التنسيق، حيث جاء الحد الأدنى العام الماضي للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم 246 درجة فأكثر بنسبة 60%،  وقد جاءت النسب المئوية لمختلف الشعب بـ نتيجة الثانوية العامة 2023 هذا العام أقل قليلًا من العام الماضي؛ ما يعطي مؤشرًا لاحتمالية انخفاض تنسيق الكليات 2023 مقارنة بـ تنسيق 2022.

Advertisements

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023 عبر الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات، يوم السبت الماضي الموافق 5 أغسطس 2023، وتستمر إلى الخميس 10 أغسطس الجاري، وينطلق تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية والأدبية فور إعلان نتيجة المرحلة الأولى 2023.

 

ارتفاع معدلات البحث عن تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم

ونعرض في التقرير التالي التنسيق المتوقع لكلية العلوم وفق ما جاء في تنسيق العام الماضي 2022 والحد الأدنى للمرحلة الأولى التي أعلنها وزير التعليم العالي، حيث جاء تنسيق كلية العلوم للعام الماضي 2022 لقسم علمي علوم بالنسبة لجامعة القاهرة من مجموع 346 والنسبة المئوية 84.39%.

كلية علوم الإسكندرية  345  %84.15

تنسيق علوم حلوان    339   82.68%

تنسيق علوم الفيوم     340   82.93%

تنسيق علوم بني سويف   339   82.68%

تنسيق علوم أسوان    340   82.93%

تنسيق علوم دمياط    341   83.17%

تنسيق علوم بور سعيد 341   83.17%

تنسيق علوم السويس 339   82.68%

تنسيق علوم سوهاج   352   85.85%

تنسيق علوم دمنهور   349   85.12%

تنسيق علوم كفر الشيخ       347   84.63%

تنسيق علوم جنوب الوادي    346   84.39%

جدير بالذكر أنه يتم فتح معامل الحاسبات في الجامعات المصرية لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور لتسجيل رغباتهم في تنسيق الثانوية العامة 2023 سواء طلاب الشعبة العلمية أو الأدبية، وذلك بالتزامن مع إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني أيضًا 24 ساعة لتسجيل الرغبات من المنزل عبر هذا الرابط هنـــا 

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

تنسيق الكليات، موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والمؤشرات الأولية

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

تنسيق الكليات الثانوية العامة 2023 تسجيل الرغبات تنسيق الكليات 2023 تنسيق المرحلة الاولي تنسيق المرحلة الثانية نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة نتيجة تنسيق المرحلة الاولي

مواد متعلقة

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

تنسيق الكليات، موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والمؤشرات الأولية

كلية الفرص البديلة، أقسام الآداب تحقق الأحلام الضائعة لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2023، الدليل الكامل في التوزيع الجغرافي والكليات المستثناة من هذا التوزيع

وزيرة البيئة تبحث مع نقابة الفلاحين التعاون فى مجال المخلفات الزراعية ووحدات البيوجاز

تنسيق الكليات، تنسيق كلية الهندسة 2023 بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2023، تنسيق كلية حاسبات ومعلومات لطلاب علمي رياضة

وزيرة البيئة تصدر قرارًا بتطبيق نظام العمل online يوم الأحد بالوزارة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: شيكابالا يهاجم مرتضى ولبيب يطالب بثورة ضده، مشاهد من موقع مذبحة الهرم، فضيحة جنسية بمسابقة ملكة جمال إندونيسيا

الجريمة التي أبكت مصر، مشاهد حية من موقع مذبحة الهرم، المتهم غدر بأسرته أثناء نومهم، استغل انقطاع الكهرباء ومكبرات الصوت لتنفيذ مخططه

رمى الفلوس على قارئ القرآن كأنه في فرح، بطل واقعة نقطة الشيخ القزاز يروي تفاصل ما حدث (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها ديربي الهلال السعودي والشباب

ثريا حلمي، ملكة المونولوج التي استقوت عليها أم كلثوم، وعلاقتها بإسماعيل يس تهز الوسط الفني

شيكابالا يتصدر تويتر بعد بيانه الناري ضد مرتضى منصور، وثورة زملكاوية لدعمه

محمد إسماعيل يفجر مفاجأة بشأن أحمد عيد وموقف الزمالك

حسين لبيب يخرج عن صمته بسبب شيكابالا ويطالب جماهير الزمالك بالانتفاضة ضد مرتضى منصور

Advertisements

منوعات

المزيد

خلع ملابس وأوضاع غير لائقة، فضيحة مدوية تهز مسابقة ملكة جمال إندونيسيا

يطير ويعوم، ابتكار درون لمراقبة الطيور والحيوانات

سيدة ترفع دعوى قضائية ضد شركة طيران أمريكية بسبب التمييز العنصري

مُعلمة سعودية تشكو للمحكمة تعنت والدها: "رفض 10 عرسان"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في ختام التعاملات

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 8-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 8-8-2023

المزيد

انفوجراف

7 علامات تدل على الإصابة بـ ألزهايمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية