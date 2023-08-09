تنسيق الكليات، تنسيق كلية العلوم 2023 لطلاب شعبة علمي علوم

التنسيق المتوقع لكلية العلوم 2023

تنسيق الكليات 2023، أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023، وبدء المرحلة الثانية من التنسيق، حيث جاء الحد الأدنى العام الماضي للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم 246 درجة فأكثر بنسبة 60%، وقد جاءت النسب المئوية لمختلف الشعب بـ نتيجة الثانوية العامة 2023 هذا العام أقل قليلًا من العام الماضي؛ ما يعطي مؤشرًا لاحتمالية انخفاض تنسيق الكليات 2023 مقارنة بـ تنسيق 2022.

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وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023 عبر الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات، يوم السبت الماضي الموافق 5 أغسطس 2023، وتستمر إلى الخميس 10 أغسطس الجاري، وينطلق تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية والأدبية فور إعلان نتيجة المرحلة الأولى 2023.

ارتفاع معدلات البحث عن تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم

ونعرض في التقرير التالي التنسيق المتوقع لكلية العلوم وفق ما جاء في تنسيق العام الماضي 2022 والحد الأدنى للمرحلة الأولى التي أعلنها وزير التعليم العالي، حيث جاء تنسيق كلية العلوم للعام الماضي 2022 لقسم علمي علوم بالنسبة لجامعة القاهرة من مجموع 346 والنسبة المئوية 84.39%.

كلية علوم الإسكندرية 345 %84.15

تنسيق علوم حلوان 339 82.68%

تنسيق علوم الفيوم 340 82.93%

تنسيق علوم بني سويف 339 82.68%

تنسيق علوم أسوان 340 82.93%

تنسيق علوم دمياط 341 83.17%

تنسيق علوم بور سعيد 341 83.17%

تنسيق علوم السويس 339 82.68%

تنسيق علوم سوهاج 352 85.85%

تنسيق علوم دمنهور 349 85.12%

تنسيق علوم كفر الشيخ 347 84.63%

تنسيق علوم جنوب الوادي 346 84.39%

جدير بالذكر أنه يتم فتح معامل الحاسبات في الجامعات المصرية لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور لتسجيل رغباتهم في تنسيق الثانوية العامة 2023 سواء طلاب الشعبة العلمية أو الأدبية، وذلك بالتزامن مع إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني أيضًا 24 ساعة لتسجيل الرغبات من المنزل عبر هذا الرابط هنـــا

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».