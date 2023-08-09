أخبار العقارات: استشاري عقاري يوضح مكاسب استخراج رقم قومي للمباني.. الإسكان تطرح مناقصة خدمية بمدينة 15 مايو

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

أكد د. محمد أنيس أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري أن فائدة تسجيل المباني برقم قومي هي حصر المجتمع العقاري من خلال تسجيل العقارات كلها وذلك لأداء الضريبة العقارية وهناك ميزة أخرى وهي حماية أصحاب المباني فالفائدة تشمل الدولة والأفراد.

قام جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بشن حملة على التكاتك بالمدينة وتم ضبط 5 مركبات بالتجمع الاول مخالفين لقرارات منع سير التوك توك بالمدينة.



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وأوضح الجهاز أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقًا للائحة المنظمة لمنع سير التوكتوك بالمدينة وهي غرامة مبلغ 7000 جنيه مع التحفظ على التوكتوك لمدة ستة أشهر أول مرة.

قال سعيد حسانين استشاري تخطيط عمراني "أننا بدأنا نتعامل مع المباني كإنسان وله عمر افتراضي وله صيانة دورية ولكن هذه الأمور ليست موجودة في كل مناطق الجمهورية ونتيجة لانتشار المخالفات فكانت هناك مباني موجودة ولا يوجد لها أي دليل على وجودها فهي مخالفة غير تسرق الكهرباء والمياه".

أكد المهندس أحمد علي رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة على ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ المقررة لمشروع سكن بديل العشوائيات والذى يضم عدد ٩٦ عمارة بإجمالى ٣٣٦٠ وحدة وعدد ٩٦ وحدة إدارية وعدد ٩٦ محل تجاري بالإضافة إلى مدرسة تعليم اساسي ومول تجارى ومركز طبي وحضانة.

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، معدلات الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجها بسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي عمليات تواجه عمليات التنفيذ لدخول تلك المشروعات الخدمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة نهو كافة الأعمال للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قانون الضريبة على العقارات ، حدد قانون الضريبة على العقارات ضوابط تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية.

والمادة (٤) تنص على أن تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها، ويجب الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاثة سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير.

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح أعمال تأمين على موجودات المخازن المملوكة جهاز مدينة 15 من مايو لمدة ٢٤٠ شهر، في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، آخر تطورات موقف المشاركين فى جائزة التميز الداخلى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من مراكز خدمة العملاء والخطوط الساخنة.