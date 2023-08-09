الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عقارات

رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة: الإسراع في معدلات التنفيذ لمشروع سكن بديل العشوائيات 

أعمال الزراعة،فيتو
أعمال الزراعة،فيتو

أكد المهندس أحمد علي رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة على ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ المقررة لمشروع سكن بديل العشوائيات والذى يضم عدد ٩٦ عمارة بأجمالى ٣٣٦٠ وحدة وعدد ٩٦ وحدة ادارية وعدد ٩٦ محل تجاري بالاضافة الى مدرسة تعليم اساسي ومول تجارى ومركز طبي وحضانة ٠ 
 

وذلك من جانب من أعمال الزراعة واللاند سكيب بمنطقة بسكن بديل العشوائيات بالحي ١٤.
 

كما أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة متابعة أي مخالفات بمشروعات سكن مصر ودار مصر وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والتنموي لمشروعات إسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

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وشدد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وأعمال الزراعة وأعمال اللاند سكيب بجميع مشروعات الإسكان بالمدينة وذلك حرصا علي توفير أقصى درجات سبل الراحة للسادة قاطني مشروعات سكن مصر ودار مصر بصفة خاصة وقاطني المدينة عمومًا مع التأكيد علي إنهاء أعمال إعادة الشيء لأصله بعد أي أعمال إصلاحات " مرافق- كهرباء – غاز.…إلخ.

 

أعلن صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، ممثلًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح  380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

 

ويبدأ اليوم الأحد التقديم والحجز على شقق المشروع وتخصيص الوحدات السكني سيكون بنظام التخصيص بأسبقية الحجز (online) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

 

وعلى مستوى شروط الحجز كالتالي:

١.أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصى عليه بقرار وصاية.

٢.لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته الزوج والزوجة والأولاد (القصر) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وفي حالة مخالفة ذلك يحق للحساب إلغاء الحجز / التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي.

 

٣.تعد أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة الاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

 

٤. تعد كراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملًا لأحكامه. الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللوائح والضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة علي فسخ العقد طبقًا " للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط".

 

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