الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عقارات

الإسكان تطرح مناقصة خدمية بمدينة 15 مايو

المجتمعات العمرانية،
المجتمعات العمرانية، فيتو

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح أعمال تأمين على موجودات المخازن المملوكة جهاز مدينة 15 من مايو لمدة ٢٤٠ شهر، في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

كراسة شروط المناقصة العامة

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سعر الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية مقر جهاز مدينة 15 مايو نظیر سداد مبلغ (299ج)، فقط مائتان وتسعة وتسعون جنيه

مظاريف العطاء الفني والمالي

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الى ضرورة تقديم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالى باسم رئيس جهاز مدينة 15 مايو في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

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ويُرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره (۱۰,۰۰۰ ج) فقط عشرة آلاف جنيه ويستكمل إلى (5%) خمسة في المائة من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

موعد عقد جلسات الاستفسار والفتح الفني

وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٢ الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر جهاز تنمية مدينة 15 مايو بينما تقام جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٥ الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر الجهاز.
 وسيتم اخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، وتخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.
 تفاصيل طرح جديد للأراضي التعليمية والتجارية

وكشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة وفقًا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة 15 مايو قطع أراضي استثمارية بنشاط معهد تعليمي بمنطقة 250 فدانًا - وبنشاط تجاري إداري بمركز الحي الثاني بالامتداد - وبنشاط تجاري بالمركز الرئيسي بالامتداد.

والتقديم على قطع الأراضي حتى 15-8-2023 وذلك الطرح في إطار سعي الوزارة إلى دعم الخدمات المقدمة لأبناء المدينة وبداية لجني ثمار المجهودات الكبيرة التي تقوم بها أجهزة الدولة بكافة قطاعاتها المختلفة ولإبراز الدور الكبير الذي تبرزه الدولة فى تنمية الاستثمارات بمدينة ١٥ مايو.

وأشارت إلى أنظمة السداد ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص ) بالإضافة إلى (١٪مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) علي أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6  أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري عن مده ثلاث اشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط  بالإضافة إلى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

كما اعلن شقق نزهة الأندلس، أعلن صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، ممثلًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح  380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

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