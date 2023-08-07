الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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ملفات وحوارات

أخبار العقارات اليوم: تعرف على مواصفات شقق نزهة الأندلس.. وتأثير الشهادات الدولارية على مبيعات السوق العقاري

جانب من صيانة الطرق
جانب من صيانة الطرق بجاردينيا،فيتو

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

 

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد أعمال الطرق بالمدينة

تفقد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة المهندس عبد الرؤوف الغيطي أعمال الطرق بمحور 24 الرابط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بالامتداد الشرقي وكذلك أعمال المرافق بالتسعين الجنوبي واستمرت الجولة على حي جاردينيا بالتجمع الثالث.

 

لمدة شهر، غلق 5 باكيات بالسوق الحضري في الشروق بسبب مشاجرة

 

صرح المهندس علي سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" بأنه حرصًا من الجهاز على تحقيق النظام العام بمنافذ الخير "السوق الحضارية بالمدينة" وفى ضوء ما تم رصد بالمنافذ يوم الجمعة 4-8-2023 من مشاجرة بين عدد من شاغلي المنافذ، تم تكليف لجنة المتابعة من الجهاز بتطبيق عقوبات على أصحاب (5) باكيات بأنشطة (دواجن-أسماك-خضار).

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 جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة على سيارات النقل والخرسانة الجاهزة بمحاور وطرق التجمع

شن جهاز مدينة القاهرة الجديدة حملة بالتجمع الثالث على سيارات النقل والخرسانة الجاهزة بمحاور وطرق التجمع الثالث لمواجهة المخالفات.

 

شقق نزهة الأندلس، تعرف على مواصفات وتفاصيل المشروع

شقق نزهة الأندلس، طرح صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، التابع لوزارة الإسكان 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

 

وزير الإسكان يتفقد مشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى على نهر روفيجى بتنزانيا

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، والذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب - السويدى إليكتريك"، على نهر روفيجى، بتنزانيا، ويرافقه السفير شريف عبدالحميد إسماعيل، سفير مصر بتنزانيا، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير،  والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى لشركة السويدي إلكتريك، ومسئولو التحالف.

 

خبير يكشف تأثير الشهادات الدولارية على مبيعات السوق العقاري

أكد الدكتور زكريا الجوهري، خبير التقييم العقاري أن الشهادات الدولارية بعائد يصل إلى 9% التي طرحت من قبل البنوك خلال الأسبوع الماضي لن تؤثر على السوق العقاري، وهذا لأن ما يؤثر على القطاع العقاري هو ارتفاع أسعار مواد البناء والتضخم والحالة الاقتصادية العامة للبلاد.

 

شقق نزهة الأندلس، خطوات التقديم والحجز

شقق نزهة الأندلس، أعلن صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، ممثلًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح  380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

وبدأ التقديم والحجز على شقق المشروع وتخصص الوحدات السكنية بنظام التخصيص بأسبقية الحجز (online) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

 

وزيرة الإسكان الكاميرونية: مبادرة حياة كريمة حلم قارة أفريقيا

استقبل المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، والسفير محمدو لابارنج، سفير الكاميرون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك خلال زيارتها لمصر، فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، والاطلاع على التجربة المصرية، والاستفادة منها، وخاصة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي واستعراض الأنشطة والمشروعات فى مجال تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر.

 

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