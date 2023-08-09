الخميس 10 أغسطس 2023
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عقارات

المصرية لخبراء التقييم العقاري: فوائد بالجملة من إطلاق رقم قومي لكل عقار

مشروع قانون الرقم
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات،فيتو

أكد د. محمد أنيس أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري  أن فائدة تسجيل المباني برقم قومي هي حصر المجتمع العقاري من خلال تسجيل العقارات كلها وذلك لأداء الضريبة العقارية وهناك ميزة أخرى وهي حماية أصحاب المباني فالفائدة تشمل الدولة والأفراد.

 

وتابع أنيس إن العقارات ستكون مسجلة برقم قومي وكل عقار مسجل عليه كل البيانات التي تخصه، ومن المفترض أنه يتم البدء بتطبيق هذا القانون بالمعمار الجديد، ولكن النظام لن ينتهي إلا بحصر الجميع الجديد والقديم القائم بالفعل.

 

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الحكومة توافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره.

 

يأتي ذلك في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.

 

وترتبط قاعدة البيانات بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".


ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء. 


كما نص مشروع القانون على أن "يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية".


ووفقًا لمشروع القانون، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

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