الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

قرارات مجلس الوزراء اليوم

بعد قرار مجلس الوزراء، عقوبة رادعة لإتلاف وإزالة الرقم القومي للعقار

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره.

وتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

يأتي ذلك في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.

وترتبط قاعدة البينات بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".
ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء. 

Advertisements

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيتو 

تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار

كما نص مشروع القانون على أن "يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية".

ووفقًا لمشروع القانون، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يتولي إصدار بطاقات الرقم القومي الموحد للعقارات 

كما نص المشروع على أن يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم اجتماع مجلس الوزراء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الرقم القومي الموحد للعقارات حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر رقم موحد لكل عقار قرارات مجلس الوزراء اليوم قرارات مجلس الوزراء قانون الرقم القومي الموحد للعقارات قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء

مواد متعلقة

الحكومة توافق على تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال

قرارات مجلس الوزراء، وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى

الحكومة توافق على مشروع الرقم القومي الموحد للمباني.. رقم لكل عقار غير قابل للتكرار.. وعقوبات مشددة لمن يزيله أو يتلاعب فيه

أبرزها إنشاء رقم قومي لكل عقار، 7 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

مجلس الوزراء يستعرض القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

الحكومة توافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء في مدينة العلمين برئاسة مدبولي (صور)

بروتوكول تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين بوزارة قطاع الأعمال

الأكثر قراءة

الكشف عن وجهة سيد عبد الحفيظ المقبلة بعد رحيله عن الأهلي

الشركة الشرقية للدخان: علبة السجائر الكليوباترا بـ 24 جنيه

مكاسبهم تخطت 100 مليار جنيه، أنباء عن حملة رقابية لإسقاط أباطرة السجائر

بعد قرار مجلس الوزراء، عقوبة رادعة لإتلاف وإزالة الرقم القومي للعقار

حقيقة طلب أحمد فتوح فسخ التعاقد مع الزمالك

لاڤيينا يضم فاروق جعفر مدافع الزمالك رسميا

سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

هتلر يزيد أوجاع يد الزمالك ويتقدم باستقالته قبل 8 أيام من البطولة العربية

Advertisements

منوعات

المزيد

سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

فريق دولي يكشف سبب انفجار الماس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاربعاء 9-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-8-2023 في نهاية التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تراجع نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين في الدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بزوال الأحزان والعيش في أجواء هادئة

تفسير رؤية زراعة الفل فى المنام وعلاقتها بكسب الكثير من الأموال

هل الأم غير ملزمة بإرضاع طفلها؟ رد حاسم من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية