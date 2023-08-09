جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة على التكاتك

قام جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بشن حملة على التكاتك بالمدينة وتم ضبط 5 مركبات بالتجمع الاول مخالفين لقرارات منع سير التوك توك بالمدينة.



وأوضح الجهاز أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقًا للائحة المنظمة لمنع سير التوكتوك بالمدينة وهي غرامة مبلغ 7000 جنيه مع التحفظ على التوكتوك لمدة ستة أشهر أول مرة.

مشددا أنه حالة العودة يتم مصادرة التوك توك نهائيًا.

وقد أكد المهندس أحمد علي رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة على ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ المقررة لمشروع سكن بديل العشوائيات والذى يضم عدد ٩٦ عمارة بإجمالى ٣٣٦٠ وحدة وعدد ٩٦ وحدة إدارية وعدد ٩٦ محلا تجاريا بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسي ومول تجارى ومركز طبي وحضانة.



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وذلك من جانب من أعمال الزراعة واللاند سكيب بمنطقة بسكن بديل العشوائيات بالحي ١٤.



كما أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة متابعة أي مخالفات بمشروعات سكن مصر ودار مصر وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والتنموي لمشروعات إسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وأعمال الزراعة وأعمال اللاند سكيب بجميع مشروعات الإسكان بالمدينة وذلك حرصا علي توفير أقصى درجات سبل الراحة للسادة قاطني مشروعات سكن مصر ودار مصر بصفة خاصة وقاطني المدينة عمومًا مع التأكيد علي إنهاء أعمال إعادة الشيء لأصله بعد أي أعمال إصلاحات " مرافق- كهرباء – غاز.…إلخ.

أعلن صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، ممثلًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

ويبدأ اليوم الأحد التقديم والحجز على شقق المشروع وتخصيص الوحدات السكني سيكون بنظام التخصيص بأسبقية الحجز (online) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.