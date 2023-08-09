أخبار الحوادث اليوم: القبض على المتهم بقتل حماه في الوراق.. وتفاصيل جديدة في مقتل عامل بالوايلي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

شهدت منطقة الوراق جريمة بشعة عندما أقدم سائق توك توك على قتل "حماه" طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم.

لقي صاحب ثلاجة مجمدات مصرعه صعقا بالكهرباء، في منطقة كرداسة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثتين لشخصين داخل بئر مياه في مزرعة بمدينة العياط.

استمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة إلى أقوال شهود عيان في مقتل عامل على يد صديقه أمام أحد المساجد بـمنطقة الوايلي.

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شهدت قرية حوض نجيح التابعة لمركز ههيا محافظة الشرقية، العثور على جثة شخص مشنوقا داخل مسكنه، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي ههيا المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

حصلت فيتو علي النص الكاملة لأقوال المحامية المتهمة بالاشتراك مع اثنين آخرين بقتل طبيب الساحل، الدكتور أسامة صبور عمدًا، لسرقة مبالغ مالية بحوزته، بعد دفنه حيا داخل حفرة بعيادة المتهم الأول.

شهدت قرية الغيتة بمركز ابو المطامير بمحافظة البحيرة واقعة مأساوية عندما لقى عامل حتفهم صعقا بالكهرباء أعلى عمود كهرباء قبل سقوطه على الأرض.

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط مصنع عشوائى بدون ترخيص لإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة من مخلفات البلاستيك فى الجيزة.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ؛ استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

ألقت الإدارة العامة لشرطة التموين، القبض على مدير مبيعات شركة بإدارة مخزن بداخله 385 ألف عبوة سجائر بقصد حجبها عن الأسواق فى الغربية.

قررت النيابة العامة حبس سمسار 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة اليه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الرقمية المشفرة مقابل عمولة لكل عملية بالمخالفة للقانون في أسيوط.