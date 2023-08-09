الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

العثور على جثة شخص مشنوقا داخل منزله بالشرقية

امن الشرقية،فيتو
امن الشرقية،فيتو

شهدت قرية حوض نجيح التابعة لمركز ههيا محافظة الشرقية، العثور على جثة شخص مشنوقا داخل مسكنه، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي ههيا المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

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 وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث إلى أن زوجة المجنى عليه ونجل شقيقه وراء ارتكابه الجريمة، وجاري إجراء التحريات للتأكد من حقيقة تورط المتهمان في ارتكاب الجريمة من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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مديرية أمن الشرقية

وتلقت مديرية أمن الشرقية بلاغا يفيد العثورعلى جثة شخص مشنوقا داخل مسكنه بقرية حوض نجيح التابعة لمركز ههيا.

وانتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم العثورعلى جثة المجني عليه ويدعى"جمال.ال"، وبالفحص للجثمان تبين وجود اصابات وسحجات بالوجة، وخدوش بالرقبة من الناحية اليسري ودماء تخرج من الأنف.

وأفادت تحريات رجال المباحث الأولية التي أجراها رئيس مباحث مركز شرطة ههيا، بتورط زوجة المجنى عليه وتدعى"سارة.م" ونجل شقيقه “حمدى.ال” في ارتكاب الجريمة، وجاري تكثيف التحريات للكشف عن حقيقة تورطهما في قتل الضحية من عدمه.

وتحرر المحضر بالواقعة وحري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

دور الطب الشرعي
 

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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