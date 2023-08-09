مصرع عامل صعقته الكهرباء فى البحيرة

شهدت قرية الغيتة بمركز ابو المطامير بمحافظة البحيرة واقعة مأساوية عندما لقى عامل حتفهم صعقا بالكهرباء أعلى عمود كهرباء قبل سقوطه على الأرض.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بقرية الغيتة بمركز ابووالمطامير بمحافظة البحيرة،وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة ابراهيم احمد غانم، 32 سنة مقيم بكفر الدوار.

وكشفت التحريات، أن المتوفى عامل بكرة الكهرباء وأثناء قيامه بأعمال إصلاح صعقه التيار الكهربائي وسقط من أعلى العامود ولقى حتقه على الفور،وتم نقل الجثة لمشرحة ابو المطامير،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

Advertisements