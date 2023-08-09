مصرع صاحب ثلاجة صعقا بالكهرباء أثناء تجهيزه حمولة لحمة في كرداسة

لقي صاحب ثلاجة مجمدات مصرعه صعقا بالكهرباء، في منطقة كرداسة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع صاحب ثلاجة مجمدات بكرداسة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بوجود جثة بمنطقة عزبة العرب بدائرة مركز شرطة كرداسة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة صاحب ثلاجة مجمدات، إثر تعرضه لصعق كهربائي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

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وكشفت التحريات الأولية التي أجراها المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، أنه أثناء قيام المتوفى داخل مخزن المجمدات لتجهيز كمية من اللحوم المجمدة لتحميلها تعرض لصعق كهربائي مما أسفر عن مصرعه في الحال، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.