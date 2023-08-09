الأربعاء 09 أغسطس 2023
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حوادث

حبس سمسار بتهمة ترويج وتداول العملات الرقمية المشفرة

العملات الإفتراضية،
العملات الإفتراضية، فيتو

قررت النيابة العامة حبس سمسار 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة اليه  بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الرقمية المشفرة مقابل عمولة لكل عملية بالمخالفة للقانون في أسيوط.

 

 وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) بممارسة نشاط إجرامي يتمثل فى الترويج والوساطة فى بيع العملات الإفتراضية المختلفة على شبكة (الإنترنت) وترويجها لعملائه مقابل إرسال قيمتها مضافًا إليها عمولة مالية من خلال تحويلها على حساباته البنكيـة ومحافظ مالية مربوطـة على أرقام هواتف محمولـة، فضلًا عن تحويل واستبدال العمولة التى يتحصل عليها بالعملة الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم  وضبطه وعثر بحوزته على (جهاز حاسب آلى "لاب توب" - 2 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على تطبيقات ومواقع مربوطة على حسابات ومحافظ إلكترونية ومنصة لتداول وشراء العملات المشفرة "بيتكوين" - بطاقات دفع إلكترونى مربوطة على حسابات بنكية - شرائح هواتف تليفونية مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت 5 مليون جنيه مصرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الإفتراضية".

 

 

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