سقوط 22 عنصرا إجراميا لتجارة المخدرات خلال اقتحام أوكارهم بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ؛ استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتمكنت بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (110 طرب لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام – كميات من مخدر "الهيروين" - سلاح أبيض).



مديرية أمن السويس

ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرامات – كمية لمخدر الشابو – 39 قرصا مخدرا - سلاح أبيض).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (شخص) وبحوزته ( 727 قرصا مخدرا).



مديرية أمن البحيرة

ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين).

مديرية أمن الغربية

ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كميات من مخدر "الحشيش - الهيروين - الأيس" - سلاح أبيض – ميزان حساس).

مديرية أمن سوهاج

ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") وبحوزتها (كمية لمخدر الأيس "شابو"- سلاح أبيض).

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مديرية أمن القاهرة

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات – طبنجة - عدد من الطلقات).

مديرية أمن بورسعيد

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية لمخدر الأيس "الشابو"- ميزان حساس).

منطقة السحر والجمال



ضبط ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

