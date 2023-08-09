تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثتين داخل بئر مياه في مزرعة بالعياط

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثتين لشخصين داخل بئر مياه في مزرعة بمدينة العياط.

العثور على جثتين داخل بئر بالعياط

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من مركز شرطة العياط يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتين داخل بئر مياه فى مزرعة بمنطقة جبل برنشت بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة.

وتمكن قوات الإنقاذ النهرى بالجيزة من انتشال الجثتين، وتم نقلهما الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال صاحب المزرعة والعاملين بها وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.