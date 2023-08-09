الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثتين داخل بئر مياه في مزرعة بالعياط

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثتين لشخصين داخل بئر مياه في مزرعة بمدينة العياط.

 

العثور على جثتين داخل بئر بالعياط

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من مركز شرطة العياط يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتين داخل بئر مياه فى مزرعة بمنطقة جبل برنشت بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة.

 

وتمكن قوات الإنقاذ النهرى بالجيزة من انتشال الجثتين، وتم نقلهما الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

Advertisements

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال صاحب المزرعة والعاملين بها وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

العياط مدينة العياط العثور على جثتين داخل بئر بالعياط مركز شرطة العياط الانقاذ النهري بالجيزة أمن الجيزة مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

جثة شخص ملقاة في الشارع تثير الذعر بين المواطنين بمنشأة القناطر

استناه لما خلص صلاته وطعنه، شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة في مقتل عامل بالوايلي

مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث تصادم أعلى طريق السويس الصحراوي

القبض على المتهم بقتل صديقه طعنا بالسكين أمام مسجد في منطقة الوايلي

نجاة سكان شقة سكنية بأكتوبر من الموت حرقا

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

أمن القاهرة يضبط 7 دراجات نارية بدون ترخيص في الشروق

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور

الأكثر قراءة

الشركة الشرقية للدخان: علبة السجائر الكليوباترا بـ 24 جنيه

أبرزها إنشاء رقم قومي لكل عقار، 7 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

أحمد عيد يرد على نجل مرتضى منصور: هي البطولات وقف القيد وبيع النجوم

حقيقة طلب أحمد فتوح فسخ التعاقد مع الزمالك

الأهلى، تفاصيل مفاجأة كولر في الموسم القادم

سعر جرام الذهب بمنتصف اليوم الأربعاء، المؤشر العالمي للمعدن الأصفر 9-8-2023

أزمة جديدة في هجوم الأهلى بسبب كهربا

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

إعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

قطيع من الأغنام يعبر طريقا رئيسيا في ولاية أمريكية بقوة القانون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

دليلك الكامل لأداء الصلاة على الشواطئ أو أماكن التنزه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الأم غير ملزمة بإرضاع طفلها؟ رد حاسم من أمين الفتوى

ادع بها وقتما شئت، من أدعية وأذكار النبي الكريم الصحيحة

عالم أزهري: الإسلام دين لا يعرف الجمود والاجتهاد مطلوب من أجل التجديد

المزيد
الجريدة الرسمية