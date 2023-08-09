الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة بالجيزة

مصنع عشوائى، فيتو
مصنع عشوائى، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط مصنع عشوائى بدون ترخيص لإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة من مخلفات البلاستيك فى الجيزة.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام مصنع عشوائى (غير مرخص) بتجميع وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة من مخلفات البلاستيك كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.

حملة أمنية بأسوان تضبط 8 قطع سلاح ناري و10 قضايا مخدرات

سقوط 22 عنصرا إجراميا لتجارة المخدرات خلال اقتحام أوكارهم بالمحافظات

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (مالك المصنع) وعثر بداخل المصنع على (1,5طن نفايات طبية خطرة عبارة عن "جراكن غسيل كلوى , عبوات أدوية فارغة ومستهلكة , جراكن مواد كيماوية وأثينول طبى , أمبولات بلاستيكية فارغة ومستهلكة من ناتج الحقن الطبية - 3 طن مخلفات بلاستيكية خطرة - 40 طن منتج نهائى عبارة عن خام البلاستيك "خرز" معد للتداول من ناتج إعادة تدوير المخلفات الخطرة بدون موافقة بيئية وبدون تراخيص من الجهات المعنية - 2خط لتجميع وغسيل وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة من مخلفات البلاستيك) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

Advertisements

يأتى ذلك  إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات النفايات الطبية الخطرة المخلفات الخطرة جرائم الغش التجاري تدوير النفايات الطبية شرطة البيئة والمسطحات قسم شرطة ثان أكتوبر قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

حملة أمنية بأسوان تضبط 8 قطع سلاح ناري و10 قضايا مخدرات

سقوط 22 عنصرا إجراميا لتجارة المخدرات خلال اقتحام أوكارهم بالمحافظات

ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالسلام

الأمن العام يكشف ملابسات مقتل ربة منزل بالإسماعيلية وضبط مرتكب الواقعة

ضبط مدير مبيعات شركة بحوزته 385 ألف عبوة سجائر

ضبط 33 تاجر مخدرات خلال حملة فى البيطاش بالإسكندرية

إصابة 27 شخصا فى حادث على طريق " القطامية - العين السخنة "

حالة الطرق اليوم، طريق مصر القديمة وكوبري 6 أكتوبر الأكثر زحاما

الأكثر قراءة

الأهلى، تفاصيل مفاجأة كولر في الموسم القادم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث

أيمن يونس يدعم شيكابالا ويطالب المجلس بالاستقالة ورد مفاجئ من أحمد مرتضى

كتاب الأضواء يتصدر تويتر بعد وصول سعره لـ 670 جنيها ومتابعون: هنقعد عيالنا في البيت

صلاح محسن على قائمة الانتظار في الأهلي

ننشر تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

المحامية المتهمة بقتل طبيب الساحل تروي تفاصيل علاقتها بالمتهم الرئيسي

Advertisements

منوعات

المزيد

قطيع من الأغنام يعبر طريقا رئيسيا في ولاية أمريكية بقوة القانون (فيديو)

اكتشاف مثير، سرعة كوكب المريخ تتزايد

الحكم على بارون المخدرات الكولومبي أوتونييل بالسجن 45 عاما

ملاكم أمريكي يغير اسمه إلى "فلاديمير" إعجابا بالرئيس الروسي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 9-8-2023

سعر السكر اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: قراءة سورة الإخلاص 3 مرات لا تعادل ختم القرآن

تفسير حلم المرأة الصلعاء فى المنام وعلاقته بالفشل

ما حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية