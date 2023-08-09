ضبط مدير مبيعات شركة بحوزته 385 ألف عبوة سجائر
ألقت الإدارة العامة لشرطة التموين، القبض على مدير مبيعات شركة بإدارة مخزن بداخله 385 ألف عبوة سجائر بقصد حجبها عن الأسواق فى الغربية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (مدير مبيعات بإحدى الشركات) بإدارة (مخزن لتجارة السجائر "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية) وتجميع وتخزين كميات كبيرة من السجائر المحلية بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وباستهداف المخزن وعثر بداخله على 385000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "بدون مستندات"، بقصد حجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
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