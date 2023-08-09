الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

أحمد فوزي يتولى تدريب سلة طلائع الجيش

أحمد فوزي، فيتو
أحمد فوزي، فيتو

كرة السلة، توصل مسئولو نادي طلاع الجيش، لاتفاق مع المدير الفني أحمد فوزي، لتدريب الفريق الأول لكرة السلة خلال الفترة المقبلة.

واتفق مسئولو الجيش مع فوزي لتدريب الفريق الأول لكرة السلة، ليقود الفريق خلال الموسم المقبل، بعد رحيل أشرف توفيق عن تدريب الفريق.
وتولى أشرف توفيق تدريب فريق سبورتنج، ليقوده خلال الموسم المقبل، بعد نهاية تعاقده مع طلائع الجيش.

وكان أحمد فوزي قد تولى تدريب منتخب مصر لكرة السلة 3*3، كما تولى تدريب الفريق الأول لكرة السلة لنادي قطر القطري.

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ويسعى أحمد فوزي لتقديم مستوى قوي مع طلائع الجيش، ويستهدف تواجد الفريق ضمن الأربعة الكبار خلال الموسم الأول له مع الطلائع.

منتخب مصر لكرة السلة

ومن ناحية أخرى دخل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، معسكرا مغلقا في الإمارات، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم.

وتقام بطولة كأس العالم في الفلبين واليابان وإندونسيا بمشاركة 32 منتخبا في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري.

 

قائمة منتخب كرة السلة

وتضم قائمة المنتخب في معسكر الإمارات كل من:

أحمد خلف - آدم موسى - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - عاصم مرعي - علي أحمد - عمر الشيخ - عمر طارق - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - كريم حاتم - وليد عبد الجواد -  باتريك جارندر - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.

 

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وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم ممثلًا عن قارة أفريقيا بصحبة كلًا من أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

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