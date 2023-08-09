الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

الحكم على بارون المخدرات الكولومبي أوتونييل بالسجن 45 عاما

أوتونييل، فيتو
أوتونييل، فيتو

قضت محكمة فيدرالية أمريكية في نيويورك، أمس الثلاثاء، بسجن زعيم كارتل «كلان دل جولفو» دايرو أنطونيو أوسوجا المعروف بـ«أوتونييل»، مدة 45 عاما بعد إدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وكانت كولومبيا سلمت أوتونييل في مايو 2022.  وهو أقر في يناير 2023 بتهمة الاتجار الدولي بالكوكايين مؤكدا أنه أدخل أكثر من 96 طنا من الكوكايين إلى الولايات المتحدة عبر أمريكا الوسطى والمكسيك.

 

الحكم على بارون المخدرات الكولومبي أوتونييل

وأيدت القاضية دورا إريزاري من محكمة بروكلين الفيدرالية في نيويورك طلب المدعي العام مؤكدة أن الأمر يتعلق من دون أدنى شك بإحدى أخطر قضايا الاتجار بالمخدرات التي تعرض على المحكمة.

Advertisements

وكان أوتونييل البالغ 51 عاما يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن بين 20 عاما كحد أدنى والسجن مدى الحياة.

وحكم عليه بالسجن 45 عاما عن كل تهمة موجهة إليه لكنه سيستفيد من دمج العقوبات وسيمضي 45 عاما في السجن في المجموع.

ووافق كذلك في يناير على حكم بمصادرة 216 مليون دولار.

 

زعماء المنظمات الإجرامية للاتجار بالمخدرات

ورحب وزير العدل الأمريكي ميريك جالارند بالحكم في بيان صادر عن أجهزته، وقال: "هذا الحكم يوجه رسالة واضحة بأن وزارة العدل ستعثر على زعماء المنظمات الإجرامية للاتجار بالمخدرات الذين يلحقون الضرر بالشعب الأمريكي وستجعلهم يتحملون مسؤولية أفعالهم أينما تواجدوا ومهما طال الزمن".

وأقر أوتونييل في يناير بأن منظمته التي تضم عناصر سابقين في جماعات مسلحة من اليمين المتطرف ارتكبت عمليات قتل، وقد ضمت العصابة 6 آلاف عنصر.

وتفيد الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات أن كارتل «كلان دل جولفو» تعاون مع كارتلات مكسيكية من أمثال «سينالوا» و«خاليسكو نيو جينيريشن» لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت أن 90 % من المخدرات التي ترد السوق الأمريكية مصدرها كولومبيا وغالبا ما تمزج مع مادة فنتانيل القوية والقاتلة من جانب الكارتلات المكسيكية.

80 درجة مئوية، "ناسا" تعلن تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ الكوكب بالمكسيك

مخاوف من تغير هوية فرنسا الإقليمية والثقافية بسبب الاحتباس الحراري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الولايات المتحدة تجارة المخدرات الاتجار بالمخدرات اخبار العالم أوتونييل الكوكايين المكسيك امريكا الوسطي

مواد متعلقة

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في دمياط

المعمل الكيميائي يحدد مصير تشكيل عصابي متهم في الاتجار بالمخدرات

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، 3 كليات تتصدر الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

ساويرس يعلق على حديث كامل الوزير بشأن إهمال المصريين لمشروعات الدولة

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

كتاب الأضواء يتصدر تويتر بعد وصول سعره لـ 670 جنيها ومتابعون: هنقعد عيالنا في البيت

توقعات بارتفاعات جديدة في أسعار البصل لهذه الأسباب

هل ينجح رمز QR code فى ضبط أسعار السجائر فى مصر

إجمالي إيرادات فيلم محمد هنيدي الجديد مرعي البريمو بالسينمات المصرية

وفاة منحة زيتون عن عمر ناهز 63 عاما

Advertisements

منوعات

المزيد

الحكم على بارون المخدرات الكولومبي أوتونييل بالسجن 45 عاما

ارتفاع صادرات النفط الروسي إلى الهند، 37 مليون طن خلال 5 أشهر

ملاكم أمريكي يغير اسمه إلى "فلاديمير" إعجابا بالرئيس الروسي (فيديو)

ارتفاع الحرارة، خطر على القطب الجنوبي والقطب الشمالي

المزيد

خدمات

المزيد

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 9-8-2023

سعر السكر اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 علامات تدل على الإصابة بـ ألزهايمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المرأة الصلعاء فى المنام وعلاقته بالفشل

ما حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية