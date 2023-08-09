الحكم على بارون المخدرات الكولومبي أوتونييل بالسجن 45 عاما

قضت محكمة فيدرالية أمريكية في نيويورك، أمس الثلاثاء، بسجن زعيم كارتل «كلان دل جولفو» دايرو أنطونيو أوسوجا المعروف بـ«أوتونييل»، مدة 45 عاما بعد إدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وكانت كولومبيا سلمت أوتونييل في مايو 2022. وهو أقر في يناير 2023 بتهمة الاتجار الدولي بالكوكايين مؤكدا أنه أدخل أكثر من 96 طنا من الكوكايين إلى الولايات المتحدة عبر أمريكا الوسطى والمكسيك.

الحكم على بارون المخدرات الكولومبي أوتونييل

وأيدت القاضية دورا إريزاري من محكمة بروكلين الفيدرالية في نيويورك طلب المدعي العام مؤكدة أن الأمر يتعلق من دون أدنى شك بإحدى أخطر قضايا الاتجار بالمخدرات التي تعرض على المحكمة.

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وكان أوتونييل البالغ 51 عاما يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن بين 20 عاما كحد أدنى والسجن مدى الحياة.

وحكم عليه بالسجن 45 عاما عن كل تهمة موجهة إليه لكنه سيستفيد من دمج العقوبات وسيمضي 45 عاما في السجن في المجموع.

ووافق كذلك في يناير على حكم بمصادرة 216 مليون دولار.

زعماء المنظمات الإجرامية للاتجار بالمخدرات

ورحب وزير العدل الأمريكي ميريك جالارند بالحكم في بيان صادر عن أجهزته، وقال: "هذا الحكم يوجه رسالة واضحة بأن وزارة العدل ستعثر على زعماء المنظمات الإجرامية للاتجار بالمخدرات الذين يلحقون الضرر بالشعب الأمريكي وستجعلهم يتحملون مسؤولية أفعالهم أينما تواجدوا ومهما طال الزمن".

وأقر أوتونييل في يناير بأن منظمته التي تضم عناصر سابقين في جماعات مسلحة من اليمين المتطرف ارتكبت عمليات قتل، وقد ضمت العصابة 6 آلاف عنصر.

وتفيد الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات أن كارتل «كلان دل جولفو» تعاون مع كارتلات مكسيكية من أمثال «سينالوا» و«خاليسكو نيو جينيريشن» لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت أن 90 % من المخدرات التي ترد السوق الأمريكية مصدرها كولومبيا وغالبا ما تمزج مع مادة فنتانيل القوية والقاتلة من جانب الكارتلات المكسيكية.