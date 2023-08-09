كل ما تريد معرفته عن تطور العلاقات المصرية الكينية فى عهد السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية اتصالًا هاتفيًا من الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا على الآفاق الواسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، فضلًا عن التوافق بشأن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك، على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات.

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وقد تناول الاتصال التباحث بخصوص سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع في السودان، وبمنطقة حوض النيل

ونرصد أبرز المعلومات عن تطور العلاقات المصرية الكينية:

- عقد الرئيس السيسي مؤخرا بالعاصمة الكينية نيروبي جلسة مباحثات مع شقيقه الرئيس الكيني "ويليام روتو "، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، فضلًا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة أطر العمل الأفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج في القارة

- كما شارك الرئيس السيسي في فعاليات الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بنيروبي

- دعمت مصر حصول كينيا على استقلالها عام 1963

- تطور العلاقات من خلال الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين

- أجرى الرئيس السيسى زيارة إلى كينيا هى الأولى من نوعها منذ 33 عامًا

- تحرص قيادات البلدين على تطوير التعاون الثنائى فى كل المجالات

- توافق قيادات البلدين فى الرؤى إزاء العديد من القضايا المشتركة

- حرصت مصر على تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة للشعب الكينى خلال فترات الأزمات

- يربط البلدين شريان حياة واحد وهو نهر النيل وتاريخ طويل من التعاون البناء

- اتصالات مكثفة بين الرئيس السيسي ونظيره الكيني وليام روتو حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع في السودان والصومال

- التقي الرئيس السيسي والرئيس وليام روتو على هامش القمة الثانية والعشرين لتجمع الكوميسا بالعاصمة الزامبية لوساكا يونيو الماضي

- كما التقي الرئيسان مؤخرا بباريس خلال القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد" ما أعطى دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين.

- العلاقات المصرية الكينية متميزة لاسيما في ضوء تلاقي المصالح والاهتمامات المشتركة

- توافق البلدين حول التعامل مع قضايا المناخ خلال رئاسة مصر لمؤتمر COP27 نوفمبر الماضي بشرم الشيخ وتركيزها على أفريقيا وذلك في الوقت الذي تترأس فيه كينيا لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بالتغير المناخي

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