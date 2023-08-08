الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

السيسي ونظيره الكيني يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع بالسودان وحوض النيل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وويليام روتو، رئيس كينيا.فيتو

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا على الآفاق الواسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، فضلًا عن التوافق بشأن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك، على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات.

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وتناول الاتصال التباحث بخصوص سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع في السودان، وبمنطقة حوض النيل.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي كينيا

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