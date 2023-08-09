ملاكم أمريكي يغير اسمه إلى "فلاديمير" إعجابا بالرئيس الروسي (فيديو)

قرر الملاكم الأمريكي الشهير كيفن جونسون تغيير اسمه إعجابا بـالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليصبح كيفن فلاديميروفيتش جونسون.

يشار إلى أن الاسم الثاني عند الروس، هو اسم الأب مضافة إليه لاحقة "فيتش" وحرف "و" الفاصل بين الاسم واللاحقة.

والمعروف أن اسم والد الرئيس الروسي هو فلاديمير، ما يستدعي على الطراز الروسي مناداته بـ "فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين"، وهي صيغة احترام وتفخيم المخاطب عند الروس، لمشاهدة الفيديو من هذا الفيديو

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تحية للرئيس فلاديمير بوتين

وأوضح الملاكم جونسون: "لتقديم أكبر تحية للرئيس فلاديمير بوتين، قررت تغيير اسمي، وأصبح اسمي الآن كيفن فلاديميروفيتش، تكريما لفلاديمير بوتين".

وقال: "الآن أنا روسي بنسبة 100%، لا أمزح، 100% روسي".

يشار إلى أنه في 18 أغسطس، سيقاتل جونسون البالغ 43 عاما في موسكو ضد الملاكم الروسي مارك بتروفسكي البالغ 24 عاما.

يعتزم الحصول على الجنسية الروسية

وأشار المروج فلاديمير كريونوف لقناة "ماتش تي في"، إلى أن الملاكم الأمريكي من الوزن الثقيل يعتزم الحصول على الجنسية الروسية.

وأكد: "هذا قراره الواعي. سنسافر غدا إلى مدينة سامارا الروسية لدعم فريق كريليا سوفيتوف في مواجهته ضد زينيت، وملء المستندات الخاصة بخدمة الهجرة الفيدرالية".

يستخدم اسم كيفن فلاديميروفيتش

ولفت: "سوف يملأ الوثائق باسم كيفن فلاديميروفيتش، وسيعيش ويعمل في سامارا".

وكان الملاكم جونسون خاض آخر نزال في أبريل من هذا العام ضد أيدين يلدريم انتهى لصالحه ويملك في سجله الاحترافي 36 فوزا (20 بالضربة القاضية)، و21 خسارة وتعادلين.

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