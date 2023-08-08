شبانة يفتح النار على رابطة الأندية بسبب استفتاء الأفضل في الدوري

رابطة الأندية، أبدى الإعلامي محمد شبانة، اندهاشه من قيام الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة باستبعاد مدافعي النادي الأهلي من الاستفتاء الجماهيري لاختيار المدافع الأفضل في الموسم الرياضي المنقضي.

استبعاد مدافعي الأهلي

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "لا يجوز عمل استفتاء لاختيار المدافع الأفضل واستبعاد ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، الذين قدموا مستوى مميزا على مدار الموسم الحالي، وهل هؤلاء اللاعبون الموجودون في الاستفتاء قدموا موسمًا أفضل من ثنائي الأهلي؟!".

Advertisements

وأضاف: "يبدو أنهم شعروا بالحرج من استبعاد مدافعي الأهلي، وتم عمل استفتاء جديد ووضع اسم محمد عبدالمنعم ضمن التشكيل المثالي للموسم الحالي".

وزاد: "يبدو أن رابطة الأندية تشعر بأن أي استفتاء جماهيري سيكون محسوما لصالح أي لاعب أهلاوي، والاستفتاءات عن الأفضل في الدوري تهريج".

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن اختيار أفضل مدافع في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023.

وجاء محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن الاختبارات التى أعلنت عنها رابطة الأندية المحترفة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لمحمد عبد المنعم مدافع الأهلى ومحمود مرعى مدافع فيوتشر وعمر فايد مدافع المقاولون العرب وأحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كيلوباترا لاختيار أفضل مدافع بالدورى المصرى للموسم 2022-2023.

والآن مع اختيار أفضل مدافع آخر في الدوري المصري لموسم 2022-2023

🔸 محمد عبد المنعم 🦅

🔸 محمود مرعي 🔴

🔸 عمر فايد 🟡

🔸 أحمد رمضان بيكهام 🟠



وكانت رابطة الأندية قد أعلنت عن المرشحين لجائزة أفضل مدافع في موسم 2024/2023 وشهدت القائمة غياب مدافعي النادي الأهلي، علي الرغم من أن المارد الأحمر الأقوي دفاعيا هذا الموسم.

وجاءت الاختيارات على النحو التالي:

المرشحون لجائزة أفضل مدافع في الموسم

محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري

حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك

علي جبر لاعب بيراميدز

محمد دبش لاعب المصري

محمد هاني أفضل ظهير أيمن في الموسم

أعلنت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة، أفضل ظهير أيمن بالدوري المصري بناء على استفتاء الجماهير.

وأعلنت الصفحة أن الجمهور اختار محمد هاني كأفضل ظهير أيمن هذا الموسم في الدوري المصري، وعلقت الصفحة: أداء استثنائي قدمه لاعب النادي الأهلي مساهمًا في فوز فريقه بلقب الدوري.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي خوض مباراتين وديتين في معسكر الإعداد بالنمسا المنتظر انطلاقه في ٢٨ أغسطس الجاري وحتى ٦ سبتمبر القادم.

محمد الشناوي أفضل حارس في الموسم



أعلنت رابطة الأندية المصرية اختيار محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أفضل حارس مرمى في الدوري المصري 2022-2023 بتصويت الجمهور.

ونشرت رابطة الأندية صورة لمحمد الشناوي وعلقت: “حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة، قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري، محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في الدوري المصري 2022-2023 بتصويت الجمهور”.