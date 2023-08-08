رابطة الأندية تعلن المرشحين لأفضل مدافع في الموسم ولاعبي الأهلي خارج السباق

أعلنت رابطة الأندية عن المرشحين لجائزة أفضل مدافع في موسم 2024/2023 وشهدت القائمة غياب مدافعي النادي الأهلي علي الرغم من أن المارد الأحمر الاقوي دفاعيا هذا الموسم.

وجاءت الاختيارات على النحو التالي:

المرشحين لجائزة أفضل مدافع في الموسم

محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري

حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك

علي جبر لاعب بيراميدز

محمد دبش لاعب المصري

محمد هاني أفضل ظهير أيمن في الموسم

أعلنت الصفحة الرسمية لرابطة الاندية المحترفة، أفضل ظهير أيمن بالدوري المصري بناء على استفتاء الجماهير.

وأعلنت الصفحة أن الجمهور اختيار محمد هاني كأفضل ظهير أيمن هذا الموسم في الدوري المصري وعلقت الصفحة:أداء استثنائي قدمه لاعب النادي الأهلي مساهمًا في فوز فريقه بلقب الدوري ".

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واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي خوض مباراتين وديتين في معسكر الإعداد بالنمسا المنتظر انطلاقه في ٢٨ أغسطس الجاري وحتى ٦ سبتمبر القادم.

محمد الشناوي أفضل حارس في الموسم



أعلنت رابطة الأندية المصرية اختيار محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أفضل حارس مرمى في الدوري المصري 2022-2023 بتصويت الجمهور.

ونشرت رابطة الأندية صورة لمحمد الشناوي وعلقت: "حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة، قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري، محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في الدوري المصري 2022-2023 بتصويت الجمهور.