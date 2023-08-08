البرلمان الليبي: تأجيل التصويت على مشروع قانون الانتخابات، وإحالته إلى لجنة 6+6

أصدر البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، قرارا بإحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، لإعادة النظر في بعض البنود بناء على ملاحظات أعضائه.

جلسة مغلقة للبرلمان

صدر القرار في جلسة مغلقة عقدها البرلمان، اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي شرق البلاد.

يشار إلى أن لجنة 6+6، أعلنت منذ أسابيع، أنّها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس ومجلس النواب، وأقرّت أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة (أي مجلس الأمة) سيتشكل من غرفتين، وهما: البرلمان ومجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.

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السماح لمزدوجي الجنسية بخوض سباق الرئاسة

وفيما يتعلق بقانون انتخاب الرئيس، اتفقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية، أمّا ترشح العسكريين، فقد نص مشروع القانون على أن المرشح يعد مستقيلا من منصبه "بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنيًا أو عسكريًا"، كما يشترط على المرشح "ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية".

البرلمان اعترض على بعض النقاط وطالب بإدخال تعديلات عليها، منها المادة 12والتي تنص على "أن تجرى انتخابات رئيس الدولة في جولتين، يتأهل الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى إلى الجولة الثانية بغض النظر عن نسبة الأصوات التي حققاها"، كما يطالب بضمان عودة العسكريين إلى مناصبهم في حال عدم فوزهم في الانتخابات.

ضم ميناء الخمس إلى القاعدة العسكرية

من جانب آخر، أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أمس، أن قرار ضم ميناء الخمس التجاري إلى القاعدة البحرية العسكرية باطل وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه، وعلى المجلس الرئاسي تحمّل مسؤوليته بتكليف المدعي العسكري بالتوقف عن هذا العمل.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الجديد لمجلس الدولة، محمد تكالة، إن المرحلة القادمة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات، وتفعيل المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين وزرع الثقة بينهم.

لم شمل الليبيين

وطالب تكالة في أول تصريح عقب انتخابه، أمس الأول الأحد، بضرورة رأب الصدع، ولم شمل الليبيين وتوحيد صفوفهم، مشيرًا إلى أن ليبيا تتعرّض لتدخّلات إقليمية ودولية عدة.

وأكد تكالة: "تتعرض بلادنا لتدخّلات دولية وإقليمية عديدة، ويمر الشرق الأوسط وإفريقيا باضطرابات لسنا بمعزل عنها، لذا يجب علينا رأب الصدع، ولم شمل الليبيين وتوحيد صفوفهم، لتجنيب بلادنا شرور الحروب والفتن".

زرع الثقة بين الليبيين

ونصح تكالة جميع مؤسسات الدولة بالتواصل فيما بينها لخلق بيئة صالحة ومواتية للبناء وزرع الثقة بين الليبيين على اختلاف توجهاتهم، بحسب قوله.

ولفت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد التحضير للانتخابات التي ينتظرها الشعب الليبي، مؤكدًا التزام المجلس ببذل كل الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وقال تكالة: "سنفعّل المصالحة الوطنية في المدة المقبلة، فالمصالحة العادلة التي تحفظ الحقوق وتجبر الضرر هي السبيل لاستقرار ليبيا وضمان إجراء انتخابات نزيهة.

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