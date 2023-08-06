الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

محمد تكالة، فيتو
محمد تكالة، فيتو

فاز محمد تكالة، اليوم الأحد، برئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبية.

فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة 

وانطلقت صباح اليوم الأحد،  جلسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لانتخاب الرئيس ونائبيه ومقرر المجلس.

وأجرى  المجلس الأعلى للدولة في ليبيا تحضيراته لإجراء انتخابات مكتب الرئاسة، وسط منافسة ساخنة من عدد من الأسماء، أبرزها خالد المشري.

وذكرت قناة "ليبيا الأحرار" الليبية  أن الأسماء الأربعة المتنافسة على منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة هي خالد المشري، ونعيمة الحامي، ومحمد تكالة، وناجي مختار.

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ويتنافس على منصب النائب الأول الذي عادة ما يكون من نصيب المنطقة الجنوبية، كل من مسعود اعبيد والطاهر مكني ومحمد الهادي وماما سليمان وعبد المطلب بقص.

ويتنافس على النائب الثاني الذي يكون من نصيب المنطقة الشرقية بعرف المجلس “عمر بوشاح” و”عمر خالد” ومحمد معزب وخالد الناظوري.

يشار إلى أنه ومنذ تأسيس "المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا ترأسه عبد الرحمن السويحلي لمدة دورتين متتاليتين، وتلاه في المنصب بعدها خالد المشري على مدار 4 دورات متتالية، ويترشح للخامسة.

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