أخبار الحوادث اليوم، تفاصيل جديدة عن مذبحة كفر غطاطي بالهرم.. نص اعترافات قاتلة زوجها بالسم في المنوفية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية فى الجيزة.

لقى سائق مصرعه بوابل من الرصاص على أيدى تشكيل عصابى فى دمياط، وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين.

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – سوهاج – جنوب سيناء) حملات أمنية مكبرة؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حصلت فيتو على النص الكامل لأقوال المتهم الرئيسي بقتل طبيب الساحل في القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل، والمحال إلى محكمة الجنايات.

حصلت فيتو على صورة رسمية من تحريات المباحث التي تسلمتها نيابة مدينة نصر في واقعة اتهام روان عليان نجمة آراب أيدول بتعريض حياة ابنتها للخطر بمنطقة مدينة نصر.

مذبحة كفر غطاطى بالهرم، أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل زوجته ونجلته والتعدي على بناته الـ٤ بسلاح أبيض ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت المتهمة بقتل زوجها عن طريق وضع السُم بكوب العصير المفضل له "جوافة بالفراولة"، بمساعدة عشيقها بقرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عن تفاصيل ارتكابها للواقعة.

وحصلت "فيتو" على كامل الاعترافات التي أدلت بها المتهمة أمام النيابة العامة، كاشفة عن كيفية ارتكابها للجريمة.

التقت كاميرا فيتو أحد شهود العيان على مذبحة الهرم التي نفذها عامل خردة بقتل زوجته ونجلته والشروع في قتل بناته الـ٤ الآخرين في منطقة كفر غطاطي بالهرم.

تفاصيل مذبحة الهرم

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط مرتكب واقعة قتل ربة منزل وإحدى كريماتها، وإصابة الآخرين بجروح بالجيزة المعروفة بمذبحة كفر غطاطي بالهرم.

وتبين من التحقيقات أن المتهم مدمن مخدرات، وحاول إضرام النيران في المنزل إثر خلافات مع زوجته لرفضها إعطائه أموالا لشراء المواد المخدرة.

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