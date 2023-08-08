أخبار الحوادث اليوم، تفاصيل جديدة عن مذبحة كفر غطاطي بالهرم.. نص اعترافات قاتلة زوجها بالسم في المنوفية
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية فى الجيزة.
مقتل سائق حاول منع عصابة من سرقة سيارته فى دمياط
لقى سائق مصرعه بوابل من الرصاص على أيدى تشكيل عصابى فى دمياط، وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين.
الأمن العام يضبط 74 قطعة سلاح و21 قضية مخدرات فى أسيوط وسوهاج وسيناء
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – سوهاج – جنوب سيناء) حملات أمنية مكبرة؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
النص الكامل لأقوال المتهم الرئيسي بقتل طبيب الساحل
حصلت فيتو على النص الكامل لأقوال المتهم الرئيسي بقتل طبيب الساحل في القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل، والمحال إلى محكمة الجنايات.
النص الكامل لتحريات قضية روان عليان (مستند)
حصلت فيتو على صورة رسمية من تحريات المباحث التي تسلمتها نيابة مدينة نصر في واقعة اتهام روان عليان نجمة آراب أيدول بتعريض حياة ابنتها للخطر بمنطقة مدينة نصر.
مذبحة كفر غطاطى بالهرم، حبس المتهم بقتل زوجته والتعدي على بناته
مذبحة كفر غطاطى بالهرم، أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل زوجته ونجلته والتعدي على بناته الـ٤ بسلاح أبيض ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
نص اعترافات قاتلة زوجها بالسم في المنوفية
كشفت المتهمة بقتل زوجها عن طريق وضع السُم بكوب العصير المفضل له "جوافة بالفراولة"، بمساعدة عشيقها بقرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عن تفاصيل ارتكابها للواقعة.
وحصلت "فيتو" على كامل الاعترافات التي أدلت بها المتهمة أمام النيابة العامة، كاشفة عن كيفية ارتكابها للجريمة.
شاهد عيان على مذبحة الهرم: المتهم استغل انقطاع الكهرباء وشغل مكبرات الصوت لتنفيذ جريمته ( فيديو)
التقت كاميرا فيتو أحد شهود العيان على مذبحة الهرم التي نفذها عامل خردة بقتل زوجته ونجلته والشروع في قتل بناته الـ٤ الآخرين في منطقة كفر غطاطي بالهرم.
تفاصيل مذبحة الهرم
مدمن مخدرات وحاول إضرام النيران في المنزل، تفاصيل جديدة عن مذبحة كفر غطاطي بالهرم
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط مرتكب واقعة قتل ربة منزل وإحدى كريماتها، وإصابة الآخرين بجروح بالجيزة المعروفة بمذبحة كفر غطاطي بالهرم.
وتبين من التحقيقات أن المتهم مدمن مخدرات، وحاول إضرام النيران في المنزل إثر خلافات مع زوجته لرفضها إعطائه أموالا لشراء المواد المخدرة.
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