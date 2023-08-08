الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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حوادث

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية

غسل أموال،فيتو
غسل أموال،فيتو

ألقت مباحث الأموال العامة،القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية  فى الجيزة.

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واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.

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وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات، شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وكذا ضبط بحوزتهم (مبالغ مالية "محلية، أجنبية") وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 

 

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