الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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حوادث

مدمن مخدرات وحاول إضرام النيران في المنزل، تفاصيل جديدة عن مذبحة كفر غطاطي بالهرم

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط مرتكب واقعة قتل ربة منزل وإحدى كريماتها، وإصابة الآخرين بجروح بالجيزة المعروفة بمذبحة كفر غطاطي بالهرم. 

وتبين من التحقيقات أن المتهم مدمن مخدرات، وحاول إضرام النيران في المنزل إثر خلافات مع زوجته لرفضها إعطائه أموالا لشراء المواد المخدرة. 

وكشفت التحقيقات، أن ابنتي المتهم أقرتا بأن والدهما وراء التعدي عليهما ومحاولة قتلهما، وكذلك قتل والدتهما وباقي أفراد الأسرة. 

وكان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا بقيام عامل خردة - مقيم بدائرة القسم - له معلومات جنائية  بقتل زوجته (ربة منزل)، وكريمته (طفلة 8 سنوات)، وإصابة (4 من كريماته بجروح طعنية وذبحية) وهروبه من مكان الواقعة. 

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وبسؤال اثنتين من كريماته المصابات قررتا بأن والدهما دائم تعاطى المواد المخدرة، وبتاريخ الواقعة حدثت مشادة كلامية بينه ووالدتهما تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها سلاحا أبيض "سكين" وتعدى عليهم فأحدث الإصابات وحاول إضرام النيران بالمنزل.

التفاصيل الكاملة لمذبحة كفر غطاطي، عامل يقتل زوجته وابنته ويشرع فى قتل 4 أخريات، المتهم يعترف بجريمته ويكشف الأسباب

مذبحة كفر غطاطى بالهرم، حبس المتهم بقتل زوجته والتعدي على بناته

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال اختبائه بمسكن صديق له (مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية "له معلومات جنائية") تم ضبطه. 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة إثر خلافات زوجية، وبمواجهة الأخير أيد أقوال الأول، وأشار إلى علمه بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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