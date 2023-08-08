الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط 74 قطعة سلاح و21 قضية مخدرات فى أسيوط وسوهاج وسيناء

اسلحة نارية المضبوطات،
اسلحة نارية المضبوطات، فيتو

شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – سوهاج – جنوب سيناء) حملات أمنية مكبرة ؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

اسلحة نارية 

 

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير فى مديرية أمن أسيوط عن  ضبط (40) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (13 بندقية آلية –
15 بندقية خرطوش –  طبنجة – 11 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهم " لعدد 11 منهم معلومات جنائية").
 

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وضبط  (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ  (411) حكم قضائى متنوع.

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مديرية أمن سوهاج
 

 ضبط  (33) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (4 بنادق آلية – 5 بنادق خرطوش – 24 فرد محلى) بحوزة (22 متهم " لعدد 4 منهم معلومات جنائية").
 

وضبط  (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (3 منهم "لأحدهم معلومات جنائية") وتنفيذ (83) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن جنوب سيناء
 

ضبط  (12) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 28,100 كيلو جرام – كمية من بودرة الحشيش المخدر وزنت 3 كيلو جرام – كمية من زهرة الخشخاش المخدر وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 2,500 - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,900 كيلو جرام) بحوزة (15 متهم)  و تنفيذ (3) أحكام قضائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
 

 

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