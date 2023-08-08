الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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23 ألف مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات الأسنان خلال الشهر الماضى بالدقهلية

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية عن أن 23 ألف مواطن استفادوا من  خدمات أقسام وعيادات الأسنان خلال الشهر الماضى.

وأشاد  الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العينين خلال الشهر الماضى لاسيما فى مجال التثقيف الصحي.

وكشف وكيل الوزارة أنه فيما يخص مجال التثقيف الصحي فقد نظمت 717 ندوة تثقيفية بحضور نحو 4000 مواطن من المترددين على عيادات الأسنان.

كما كثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال يوليو الماضى والتى تضمنت تفقد 21 قسمًا وعيادة بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة فضلًا عن  توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة.

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بدوره أوضح الدكتور محمد أبو العينين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان أن نحو 23792 مواطنًا استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال يوليو الماضى مشيرًا إلى الالتزام التام بالاشتراطات مكافحة العدوى حفاظًا على صحة الأطباء والمواطنين.

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