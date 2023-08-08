الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

توقيع الكشف الطبي وفحص 122 ألف مواطن 100 يوم صحة بسوهاج

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الشئون الصحية بتوقيع الكشف الطبي وفحص 122 ألفا و237 مواطنا ومواطنة بمختلف مدن وقرى المحافظة، ضمن فعاليات الحملة القومية " 100 يوم صحة "، والتي انطلقت 25 يونيو الماضي، وتهدف إلى تكثيف حملات مبادرة رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة "، ومنها " الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة المصرية، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة، القضاء على فيروس سي لطلاب المدارس، فحص المقبلين على الزواج، علاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لكبار السن ".

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ومن جانبه أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الفرق الطبية للحملة انتشرت بالشوارع والميادين والمؤسسات الحكومية، والوحدات الصحية، مشيرا إلى فحص 44 ألفا و230 مواطنا من خلال مبادرة " الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "، وفحص 51 ألفا 982 سيدة من خلال مبادرتي "صحة الأم والجنين"، ومبادرة " صحة المرأة "

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم فحص 13 ألفا و367 طفلا ضمن مبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع بين حديثي الولادة، وفحص 11 ألفا و240 مواطنا ضمن مبادرة " فحص المقبلين على الزواج "، بالإضافة إلى فحص 1480 من كبار السن ".

 

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