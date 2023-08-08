وتستمر حالة التخبط، اتحاد الكرة يستعد لتشكيل منتخب 2009 على حساب 2008

اتحاد الكرة، يستمر تخبط مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، ليس على مستوى تنظيم مسابقة الدوري فقط، ولكن في اختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب.

واقترح مجلس إدارة اتحاد الكرة اختيار الجهاز الفني لمنتخب 2009 والذي سيكون أول ارتباط له عام 2028 بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا، أي قبل 5 سنوات من أول موعد ارتباط رسمي له، ويعتبر سابقة للاتحاد في تشكيل منتخب قبل 5 سنوات قبل أول ارتباط رسمي له

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الغريب في الأمر أن هناك اتجاها قويا داخل المجلس بعدم تشكيل منتخب 2008 على أن يكتفي بمنتخب 2009 فقط للمشاركة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

تخبط وانعدام الخبرة لدى اتحاد الكرة مازالت مستمرة فكيف يتم تشكيل منتخب قبل 5 سنوات من أول ارتباط رسمي له في الوقت الذي يماطل في اختيار الجهاز الفني لمواليد 2005 الذي تأخر تشكيله حتى الآن، والذي سيكون مرتبطًا بالمشاركة في دورة شمال أفريقيا التي تستضيفها مصر بعد ثلاثة شهور وبالتحديد في شهر نوفمبر المقبل، كما أن منتخب الناشئين مواليد 2008، الذي تأخر تشكيله أيضًا سيكون مرتبطًا بالمشاركة في دورة شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في الجزائر بعد شهرين تقريبًا، وبالتحديد في شهر أكتوبر المقبل.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال جلسته التي امتدت حتى وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، تحديد يوم ٢٤ أغسطس الجاري موعدًا لعقد اجتماع، لاختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠٠٩.

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المتحدة ترعى دوري المحترفين

كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إسناد تسويق ورعاية وبث مباريات القسم الثاني أ (دوري المحترفين) إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، على أن يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الأولي "٢٠ ناديًا" والمجموعات الثلاث الباقية "٥٦ ناديًا".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجبلاية الذي عقد أمس الإثنين، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، لحسم ملف تطبيق دوري المحترفين (القسم الثاني أ) من عدمه.

كما شهد اجتماع مجلس الجبلاية أمس الإثنين، اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقا لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم.

صرف مستحقات الحكام

وبدأ اتحاد الكرة في صرف المستحقات المتأخرة بعد إرسال اللجان الفرعية، رقم الحساب الخاص بهم واسم البنك، وإرسال الكشوفات بأسماء قضاة الملاعب.

وبدأ اتحاد الكرة أمس الأحد الماضي، في صرف المستحقات المتأخرة لحكام الدوري القسمين الثاني والثالث بعد معاناتهم من تأخر صرف مستحقاتهم المتأخرة.

وكانت حالة من الغضب الشديد سيطرت على حكام الدوري الممتاز وزملائهم في الأقسام الأدنى، بعد تسريب النسبة التي ينوي مجلس الجبلاية صرفها للحكام خلال الساعات القادمة.

النسب المقرر صرفها من مستحقات الحكام المتأخرة

وكشف مصدر مطلع باتحاد الكرة لفيتو، أن مجلس الجبلاية سيقوم بصرف مستحقات الدور الأول فقط لحكام القسم الثاني وكذلك سيتم صرف مستحقات الدور الأول لحكام القسم الثالث ومستحقات الدور الأول لحكام القسم الرابع ومستحقات حكام مباريات دوري الجمهورية أ وب كاملة ومعها الكرة النسائية.

ولم يكشف المصدر عن النسبة المقرر صرفها لحكام القسم الأول (الدوري الممتاز)، وإن كانت كل الشواهد تشير إلى أنه سيصرف لهم 50% من مستحقاتهم المتأخرة، على أن يتم صرف باقي المستحقات قبل انطلاقة الموسم الجديد.

تبادل الاتهامات بين بيريرا ومجلس الجبلاية

البرتغالي فيتور بيريرا وصلته الكثير من المعلومات في الفترة الماضية، عن أن وسائل الإعلام تشن ضده حملة هجوم ضارية وتطالب برحيله عن لجنة الحكام وتوفير ألاف الدولارات التي يتقاضاها من أموال الدولة، خاصة أن مستوى التحكيم في تراجع مستمر، الأمر الذي أغضب بيريرا كثيرا من أعضاء مجلس حيث يعتبرهم الخواجة سببًا كبيرًا فيما يشهده التحكيم المصري من أزمات بسبب ضغط مباريات الدوري خلال الفترة الماضية، وهو ما حرمه من إقامة معسكرات تدريبية للحكام وعقد محاضرات عملية ونظرية للارتقاء بمستوى الحكام، إلى جانب الأزمة الكبرى المتمثلة في عجز مجلس الجبلاية في صرف مستحقات الحكام المتأخرة منذ بداية الموسم المنقضي.