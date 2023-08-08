مهاجم اتحاد جدة يطالب باستعادة القميص رقم 9 من كريم بنزيما

طلب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، استعادة الرقم 9 من كريم بنزيما مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي الجديد بالإضافة إلى تعيينه المنفّذ الأول لضربات الجزاء مجددًا.

وتعاقد نادي الاتحاد السعودي مع كريم بنزيما هذا الصيف قادمًا من ريال مدريد، ليحصل على الرقم 9 الذي كان يرتديه عبدالرزاق حمد الله ويصبح المسدد الأول لضربات الجزاء أيضًا التي كان يتكفل بها المهاجم الدولي المغربي.

وحسب القنوات الرياضية السعودية فقد تم استبعاد حمد الله من مباراة الاتحاد والهلال في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية بعدما تفجرت أزمة عقب طلبه الرقم 9 مجددًا وأن يكون منفذ ضربات الجزاء.

Advertisements

وقالت تقارير سعودية إن حمد الله لديه عرضان من الشباب السعودي والوصل الإماراتي.

وودع الاتحاد بطولة كأس الملك سلمان للأندية من ربع النهائي، بعدما خسر أمام الهلال في مباراة أهدر خلالها كريم بنزيما ضربة جزاء.

وغرد حساب يدعى هيران: حمدالله مارس مع الاتحاد نفس اسلوبه مع النصر، بدأ الحرب على بنزيما.

لا يريد أن ينفذ بنزيما ركلات الجزاء في الدوري وكذلك يريد استرجاع رقمه في الدوري، مثلما فعل مع السهلاوي ومرابط وأحمد موسى وتاليسكا بل تم إبعاد البريكان من أجله.

بينما قال الناقد الرياضي جاسم الحربي لبرنامج الديوانية:" سحب رقم حمد الله ومنحه لكريم بنزيما أمر غير مقبول من إدارة الاتحاد.. والمغربي لا يذهب لفريق دون خلق المشاكل".

وانتقل حمد الله إلى نادي الاتحاد بعدما فسخ نادي النصر السعودي عقده مع اللاعب، ليقود عميد الأندية السعودية إلى لقب دوري روشن بعد منافسة كبيرة مع النصر.