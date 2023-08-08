تعرف على أنيسة لحماري، جزائرية الأصل ومثلت فرنسا وتلعب باسم المغرب

كأس العالم للسيدات، تتجه أنظار محبي الكرة النسائية عربيًا وخاصه الجمهور المغربي، للمواجهة المرتقبة بين منتخب المغرب للسيدات ونظيره الفرنسي اليوم الثلاثاء، على ملعب هندمارش في أستراليا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للسيدات 2023 المقامة حاليا في نيوزيلندا وأستراليا.

ولعل أبلاز اللاعبات التي تتجه إليهم الأنظار خلال اللقاء هي أنيسة لحماري اللاعبة الجزائرية المغربية.

أنسية دخلت تاريخ كرة القدم النسائية العربية من أوسع الأبواب، بتسجيلها لأغلى هدف في تاريخ سيدات المنتخب المغربي في شباك منتخب كولومبيا، لتقود بلادها إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023، المقامة على الأراضي الأسترالية والنيوزيلاندية.

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من هي أنيسة لحماري؟



وتعتبر أنيسة لحماري واحدة من أحدث اللاعبات في صفوف المغرب، إذ قررت تمثيل المنتخب المغربي هذا العام ونجحت في إقناع المدير الفني الفرنسي رينالد بيدروس لتكون ضمن القائمة النهائية المشاركة في مونديال السيدات.



ورغم تمثيلها لمنتخبَي فرنسا والجزائر، استطاعت لحماري تغيير قرارها، بتمثيل المنتخب المغربي في نهاية المطاف وتحقيق حلمها بالمشاركة في كأس العالم 2023.



وبدأت لحماري قصتها مع كرة القدم في صفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، قبل أن تخوض تجربة خاطفة في نادي ريدينج الإنجليزي، كما لعبت لحماري في صفوف فريقي باريس أف سي وسيو، ثم تعاقدت مع فريق جانجان.

واحتل جانجان المركز التاسع في الموسم الماضي 2023/2022 بالدوري الفرنسي الدرجة الأولى للسيدات.

وسجلت لحماري الموسم الماضي 3 أهداف في الدوري الفرنسي، ما جعلها تخطف الأضواء وتكون محلّ صراع بين منتخبَي الجزائر والمغرب، باعتبارها تحمل 3 جنسيات مختلقة الفرنسية والمغربية والجزائرية، علمًا أن والدها جزائري ووالدتها مغربية.

أنسية لحماري، فيتو



أنيسة تمثل فرنسا ثم الجزائر ثم المغرب



وبدأت أنيسة لحماري مسيرتها الدولية مع منتخبات فرنسا، من تحت 17 عامًا إلى تحت 23 عامًا، وشاركت في يورو تحت 17 سنة 2013، ويورو تحت 19 سنة 2015. وخاضت لحماري 32 مباراة دولية مع منتخبات فرنسا.

في فبراير 2023، استُدعيت للمرة الأولى لتمثيل المنتخب الجزائري، وفي أبريل 2023 لعبت للمرة الأولى في مواجهة ودية مزدوجة ضد منتخب تنزانيا.

وفي 19 يونيو 2023، كشفت لحماري عن انضمامها إلى منتخب سيدات المغرب وتمثيلها المغرب، وأوشكت على تحقيق حلمها بلعب المونديال مع المنتخب المغربي، بعد اختيارها في القائمة النهائية تحضيرًا للبطولة.

وسافرت الفتاة الطموحة مع المغرب إلى المعسكر الاستعدادي بسويسرا، مع المجموعة الموسعة للمدرب رينالد بيدروس، ممّا أتاح لها فرصة خوض مباريات الاستعداد الودية، قبل دعوتها للمشاركة في كأس العالم للسيدات.

أنيسة لحماري، فيتو

وشاركت لحماري كلاعبة أساسية في المباراة ضد ألمانيا، التي انتهت بخسارة المغرب 6-0، ثم بديلة في المباراة ضد كوريا الجنوبية، التي انتهت بفوز فريقها 1-0، قبل أن تخطف مكانًا أساسيًا للمرة الثانية بكأس العالم ضد كولومبيا، وتساهم بشكل مباشر في تأهل المغرب إلى ثمن النهائي، من خلال هدفها التاريخي.