رسالة نارية لمدربة إيطاليا للسيدات بعد رحيلها عن تدريب المنتخب

كأس العالم للسيدات، أعلنت ميلينا بيرتوليني، رحيلها عن منصبها كمدربة للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، على خلفية الخروج المخيب للآمال من دور المجموعات لمونديال السيدات المقام في أستراليا ونيوزيلندا.

وتسلّمت بيرتوليني التي يصل عقدها إلى نهايته في نهاية الشهر الحالي الإشراف على سيدات إيطاليا عام 2017، وقد اضطرت لمواجهة تمرد من مواطناتها بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا 2-3 في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

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ونشرت بيرتوليني التي سبق لها أن ارتدت قميص المنتخب في 150 مباراة دولية رسالة على انستجرام دافعت فيها عن نفسها "البحث عن كبش فداء سهل للغاية وواضح (...) الخطر هو اللعب ضد أنفسنا وليس مع أنفسنا وضد منافسينا، لذلك، لا أشعر بأي استياء وليس لديّ أي سبب للشعور بالذنب أو للبحث عن مذنب".

ونشرت اللاعبات الإيطاليات على مواقع التواصل رسالة انتقدن خلالها بيرتوليني من دون تسميتها غداة الخروج من المونديال بعد نتائج مخيبة للآمال حيث احتل المنتخب الإيطالي المركز الثالث في المجموعة السابعة بفوز على الأرجنتين 1-صفر وهزيمتين أمام السويد بخماسية نظيفة وجنوب إفريقيا.

كتبت لاعبات إيطاليا "لم نكن خائفات أبدًا، لكننا لم نشعر إلا بقدر ضئيل من الثقة"، وأشرن إلى "الصعوبات (التي واجهناها) بداية خلال النسخة السابقة من كأس أوروبا، ثم الآن في كأس العالم".

وتحتل إيطاليا المركز السادس عشر في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسبق لها أن بلغت ربع نهائي مونديال فرنسا 2019، وفشلت في تخطي دور المجموعات في أوروبا 2022.

وفازت سيدات منتخب جنوب أفريقيا علي نظيرتهن بمنتخب إيطاليا بنتيجة 3-2، فى المباراة التي جمعت المنتخبين الأربعاء الماضي ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من منافسات كأس العالم للسيدات 2023، لتخطف سيدات جنوب أفريقيا بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 كأس العالم وتظفر بالبطاقة الثانية في وصافة المجموعة .



وتستمر تحقيقات الاتحاد الدولي لكرة القدم، في شكوى لاعبات منتخب زامبيا، من تعرضهن للتحرش خلال المشاركة بكأس العالم للسيدات.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه يحقق في مزاعم تحرش جديدة تتعلق بمنتخب زامبيا للسيدات المشارك في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في أستراليا ونيوزيلندا، يشار إلى أن المنتخب الزامبي تعرض العام الماضي لفضيحة مماثلة.

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تحقيقًا في شكوى تتعلق بسوء سلوك داخل منتخب زامبيا المشارك في مونديال السيدات لكرة القدم، متعهدًا بعقوبة قاسية إذا ثبت حصول هذا الأمر.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن بروس موابي مدرب المنتخب الزامبي قام بملامسة صدر إحدى اللاعبات بيديه.

وأكد الاتحاد الزامبي لكرة القدم لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية: "فوجئنا بسماع مزاعم قيام المدرب بالتحرش": ولم تتقدم أي لاعبة أو مسؤول من بعثة الفريق المشاركة في المونديال بأي شكوى للاتحاد.

وذكر الاتحاد أن اللقطات المسجلة للتدريبات من شأنها أن تثبت عدم حدوث مثل هذه الواقعة، ولكن الاتحاد سيتخذ إجراءات تأديبية إذا ظهرت أدلة.

في العام الماضي، حدثت فضيحة تتعلق بمنتخب السيدات الزامبي، عقب انتشار مزاعم اعتداء جنسي على وسائل التواصل الاجتماعي.



رد الفيفا على التحرش بلاعبات زامبيا



وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي "يمكننا أن نؤكد تلقي شكوى تتعلق بالمنتخب الزامبي الوطني للسيدات ويتم التحقيق في هذا الأمر حاليًا"، مضيفًا "يأخذ فيفا أي ادعاء بسوء السلوك على محمل الجد ولديه إجراء واضح مطبق لأي شخص في كرة القدم يريد الإبلاغ عن حادث.

وشدد الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن أي مزاعم تتعلق بسوء المعاملة يتم التعامل معها بسرية تامة.

وودع منتخب زامبيا بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بأستراليا ونيوزيلندا بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة. وفاز منتخب زامبيا في آخر مبارياته على منتخب كوستاريكا 3 / 1 ليحقق أول نقاط له في البطولة، علمًا بأن الفريق كان قد تغلب على المنتخب الألماني بشكل مفاجئ 3 / 2 في مباراة ودية قبل البطولة.



كأس العالم للسيدات



وتقام كأس العالم للسيدات والتي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا بالتنظيم المشترك، من 20 يوليو الجاري إلى 20 أغسطس المقبل.

وحقق المنتخب النيوزيلندي بهذا انتصاره الأول على الإطلاق في تاريخ مونديال السيدات بعدما فشل على مدار 15 مباراة في مشاركاته السابقة بالبطولة في تحقيق أي فوز.

ويشارك في البطولة 32 منتخبا لأول مرة بزيادة ثماني فرق عن كأس العالم السابقة التي استضافتها فرنسا عام 2019 عقب تصويت مجلس الفيفا بالإجماع على اقتراح رئيس المنظمة جياني إنفانتينو بزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 في مونديال فرنسا إلى 32 فريقا في مونديال أستراليا ونيوزلندا.

ورغم أن البعض رأى أن فكرة زيادة المنتخبات المشاركة سوف تأتي على حساب التنافسية وجودة البطولة، إلا أن إنفانتينو أشار إلى نجاح تنظيم مونديال 2019، مؤكدًا أن الخطوة ستكون "حاسمة" من أجل "تعزيز مكانة وانتشار كرة القدم النسائية".



الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للسيدات

ولم يتوقف الأمر على زيارة عدد المنتخبات، بل أعلن رئيس الفيفا زيادة إجمالي قيمة الجوائز بنسبة 300٪ إلى 150 مليون دولار ما يعني ارتفاعا بمعدل ثلاثة أضعاف عن مونديال 2019 و10 أضعاف عن بطولة 2015، لكنها مازالت أقل بكثير من إجمالي جوائز مونديال قطر للرجال والتي بلغت 440 مليون دولار.

وتعد بطولة كأس العالم للسيدات والتي انطلقت أمس هي الأكبر في تاريخ بطولات كأس العالم للسيدات، وأيضا أول بطولة يُجرى تنظيمها بشكل مشترك بين دولتين هما استراليا ونيوزيلندا فيما ستقام المباريات في 10 ملاعب في تسع 9 مدن، ستة منها في أستراليا وأربعة في نيوزيلندا.

وحازت مدينة سيدني على نصيب الأسد بإجمالي ملعبين من الملاعب التي ستشهد المواجهات.

وسوف تحظى نيوزيلندا بشرف تنظيم المباراة الافتتاحية عندما يواجه منتخبها النرويج في استاد إيدن بارك في أوكلاند.

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