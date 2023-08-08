منتخب المغرب يسعى لكتابة التاريخ اليوم أمام فرنسا بكأس العالم للسيدات

كأس العالم للسيدات، تتجه أنظار محبي الكرة النسائية عربيًا وخاصه الجمهور المغربي، للمواجهة المرتقبة بين منتخب المغرب للسيدات ونظيره الفرنسي اليوم الثلاثاء، على ملعب هندمارش في أستراليا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للسيدات 2023 المقامة حاليا في نيوزيلندا وأستراليا.

وحققت سيدات الأطلس معجزة كروية، فبعد الهزيمة بسداسية أمام ألمانيا في الافتتاح، حققن الانتصار على كوريا الجنوبية وكولومبيا، وأصبح المنتخب المغربي هو أول منتخب عربي في التاريخ يتأهل لثمن نهائي المونديال، كما أنه لحق بمنتخبين أفريقيين آخرين هما نيجيريا وجنوب أفريقيا اللذان ودعا المنافسات.

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ويقود منتخب المغرب للسيدات الفرنسي رينالد بيدروس، الذي يعرف الكرة الفرنسية جيدا خاصة وأنه درب عدة فرق فرنسية على رأسها أولمبيك ليون.

وأقر بيدروس في المؤتمر الصحفي عقب تأهل المغرب إلى دور الستة عشر بصعوبة مواجهة منتخب فرنسا لأنه يتمتع بالقوة كما يضم لاعبات يتمتعن بالخبرة، لكنه في الوقت نفسه أكد أن المغرب يتحلى بنفس الرغبة في التأهل وسيلعب بنفس الطريقة التي خاض بها آخر مباراة في دور المجموعات أمام كولومبيا والتي انتهت بفوزه بهدف دون رد.

تشكيل المغرب المتوقع أمام فرنسا

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب رينالد بيدروس تشكيل منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: خديجة الرميشي.

الدفاع: حنان أيت الحاج، زينب رضواني، نهيلة بنزينة، نسرين الشاد.

الوسط: غزلان الشباك، نهيلة النقاش، سكينة أوزراوي.

الهجوم: أنيسة لحماري، ابتسام جرايدي، فاطمة تكناوت.

بينما يأتي تشكيل فرنسا ضد المغرب كالاتى:

حراسة المرمى: بولين بيرو ماجنين.

الدفاع: سكينة كرشاوي - مايل لكرار - وينديلين رينارد - إيڤ بيريسيت.

الوسط: سلمى باشا - ساندي توليتي - أونيما جيورو - كينزا دالي.

الهجوم: يوجيني لو سومير - كاديدياتو دياني.

وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا في صيف 2023 كأس العالم للسيدات، في نسخته التاسعة، خلال الفترة من 20 يوليو إلى 20 أغسطس 2023، بمشاركة 32 منتخبا حول العالم، للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي بدأت في التسعينيات، بـ 12 منتخب فقط ثم توسيعها إلى 16 عام 1999.

ويشارك 32 منتخبًا في البطولة، لأول مرة منذ انطلاق مونديال السيدات في عام 1991، بعد إقامتها بـ 24 منتخبًا منذ نسخة كندا لعام 2015، ومن قبلها 16 منتخبًا، بعد أن بدأت بـ 12 فريقًا.

وتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي تقام مبارياته من 5 إلى 8 أغسطس، علمًا بأن المباراة النهائية تقام يوم 20 أغسطس على استاد أستراليا في سيدني.

الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للسيدات



ولم يتوقف الأمر على زيارة عدد المنتخبات، بل أعلن رئيس الفيفا زيادة إجمالي قيمة الجوائز بنسبة 300٪ إلى 150 مليون دولار ما يعني ارتفاعا بمعدل ثلاثة أضعاف عن مونديال 2019 و10 أضعاف عن بطولة 2015، لكنها مازالت أقل بكثير من إجمالي جوائز مونديال قطر للرجال والتي بلغت 440 مليون دولار.

وتعد بطولة كأس العالم للسيدات هي الأكبر في تاريخ بطولات كأس العالم للسيدات، وأيضا أول بطولة يُجرى تنظيمها بشكل مشترك بين دولتين هما استراليا ونيوزيلندا فيما ستقام المباريات في 10 ملاعب في تسع 9 مدن، ستة منها في أستراليا وأربعة في نيوزيلندا.

وحازت مدينة سيدني على نصيب الأسد بإجمالي ملعبين من الملاعب التي ستشهد المواجهات.

وسوف تحظى نيوزيلندا بشرف تنظيم المباراة الافتتاحية.

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