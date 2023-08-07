الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

مبادرة دائما معاك للطلاب ذوي القدرات الخاصة بجامعة المنصورة

جانب من لقاء ذوي
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو

نظم مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة، اليوم الاثنين، احتفالية بالطلاب في مبادرة "دائما معاك" لدعم التطوع والدمج المجتمعي لطلاب جامعة المنصورة.

جانب من اللقاء، فيتو


تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وإشراف الدكتورة  نيفين عبد الخالق مدير مركز مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والدكتورة سارة زيدان نائب مدير المركز 
حيث تم تكريم الثلاثة مراكز الأولي من الطلاب المتطوعين وتكريم ذوي الهمم المتميزين  بالإضافة إلى افتتاح معرض المشغولات اليدوية.

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جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو
جانب من لقاء ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فيتو

ومعرض اللوحات الفنية للطلاب المبدعين من ذوي البصيرة بالإضافة إلى فقرات الشعر والغناء وفقرات فنية بلغة الإشارة من طلاب فريق الإشارة بالمركز والعديد من المسابقات الترفيهية لتحفيز المهارات الذهنية والمسابقات الرياضية لتحفيز المهارات الحركية والأنشطة الفنية بالدمج بين الطلاب المتطوعين وطلاب المركز من ذوي الهمم في جو من الفرح والبهجة لتظل جامعة المنصورة رائدة ومتميزة وداعمة لجميع طلابها

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