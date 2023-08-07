رئيس جامعة المنصورة: النشاط الطلابي من أهم عوامل نجاح العملية التعليمية

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة فعاليات " ملتقى شباب الجمهورية الجديدة " بالمعسكر الطلابي الدائم بمدينة جمصة، والذي نظمه اتحاد طلاب جامعة المنصورة بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر والإدارة العامة لرعاية الطلاب.

جانب من اللقاء، فيتو

وذلك بمشاركة اتحادات طلاب 7 جامعات مصرية حكومية، سوهاج، أسيوط، طنطا، الفيوم، المنوفية، الوادي الجديد، القاهرة

بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومحمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، اشراف الدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، الدكتور محمد الدسوقي منسق الأنشطة كلية الزراعة، الدكتورة داليا رسلان منسق الأنشطة بكلية الآداب، الدكتورة وداد منسق الأنشطة بكلية التمريض، أحمد العشري مدير عام رعاية الطلاب، رئيس الاتحاد علي إسماعيل، مقرر أسرة طلاب من أجل مصر محمد حسين، نائب رئيس الاتحاد محمد الزمر.



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جانب من اللقاء، فيتو

وأكد الدكتور شريف خاطر أن النشاط الطلابي من أهم عوامل نجاح العملية التعليمية وتعمل الجامعة من خلال خطة الأنشطة الطلابية على بناء القدرات وصقل مهارات الطلاب وبناء الشخصية القيادية ويعمل النشاط الطلابي على تكوين الشخصية والتفوق العلمي.

وأشار الملتقى يهدف إلى تشجيع المناقشات والحوارات حول تحديات الاقتصاد والسياسة والثقافة في البلاد، وتبادل الأفكار والمعرفة بين الشباب من مختلف الجامعات لتعزيز وعي الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للجمهورية الجديدة.



جانب من اللقاء، فيتو

وعبر الدكتور محمد عطية البيومى عن سعادته باستضافة الجامعة لوفود الجامعات المصرية، مشيرًا أن ملتقى شباب الجمهورية الجديدة هو مبادرة شبابية لاتحاد طلاب جامعة المنصورة والذى يهتم بتنمية وتعزيز القضايا الاقتصادية والسياسية والثقافية، لمواجهة التحديات ويعمل على تشكيل الوعى لدى أبنائنا الطلاب من مختلف الجامعات من العديد من الأنشطة ورش عمل وندوات ومحاضرات والتي تساهم في.



ومن جانبه أكد محمد عبد اللطيف على أهمية عقد الملتقيات الشبابية للعمل على صقل مهارات الطلاب وتعمل الجامعة على بناء الوعى والفكر البنا والشخصية القيادية لشباب جامعة المنصورة والجامعات المصرية.



ورحب أحمد العشرى بوفود الجامعات المصرية فى رجاب جامعة المنصورة للمشاركة فى فعاليات ملتقى شباب الجمهورية الجديدة مؤكدا أن النشاط الطلابى جزء مكمل للعملية التعليمية.

وفى ختام اللقاء أعرب الطلاب من الجامعات المختلفة عن سعادتهم لتواجدهم فى رحاب جامعة المنصورة العريقة ومشاركة وزملائهم من مختلف الجامعات فى فعاليات ملتقى شباب الجمهورية الجديدة.