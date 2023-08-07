الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

مصرع إيطالي قتل بقطع جبن، ما القصة؟

جبن، فيتو
جبن، فيتو

لقي رجل مصرعه في إيطاليا بسبب قطع جبن سقطت عليه.
وفي التفاصيل تسبب رف مكسور في سقوط عجلات الجبن على أحد منتجي الجبن الإيطالي، مما أدى إلى وفاته.

سقوط عجلات الجبن على رجل إيطالي

وأوضحت عناصر إنقاذ، اليوم، أن الحادث تسبب في تأثير الدومينو وسقوط آلاف العجلات التي تزن كل منها نحو أربعين كيلوجرامًا.

وقال أنطونيو دوسي، مسؤول الإطفاء في مدينة بيرجامو: اضطررنا إلى نقل الأجبان والرفوف بأيدينا.

وأضاف: استغرق الأمر نحو 12 ساعة للعثور على الضحية صباح أمس»، مشيرًا إلى مدى تعقيد العملية التي قاموا بها.

Advertisements

وكان المستودع، الواقع في بلدة رومانو دي لومبارديا الصغيرة جنوب بيرجامو، يحتوي على 25 ألف عجلة من الجبن مخزنة على أرفف معدنية يصل ارتفاعها إلى نحو عشرة أمتار.

وسقط الآلاف منها، ما تسبب في سحق مالك المؤسسة جاكومو كياباريني (74 عامًا) الذي كان يعمل داخل المستودع.

واستدعى المنقذين أفراد أسرة الضحية الذين شعروا بالقلق من الضجة التي أحدثها سقوط عجلات الجبن قرابة الساعة 21,00 بالتوقيت المحلي أمس.
 

أسعار الجبن واللانشون في الهايبرات (صور)

قصة مؤلمة عاشتها حفيدة هدى شعراوي في الستينيات اضطرتها للزواج من إيطالي (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قطع جبن لومبارديا عجلات الجبن بلدة رومانو دي لومبارديا بيرجامو

مواد متعلقة

ضبط 196 طن جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخازن بأبو النمرس

روسية تحاول قتل صديقتها بكعكة جبن مسممة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يصل اتحاد الكرة لهذا السبب

صدمة في الزمالك بعد قرار فيفا بشأن غرامة كهربا

قرار جديد من الفيفا بشأن غرامة كهربا لصالح الزمالك

شيك التعاون ينقذ الزمالك، مرتضى منصور ينهي أزمة القيد للقائمة الأولى مع اتحاد الكرة

محامي ممدوح عباس يرد على مرتضى منصور بشأن الحجز على أموال الزمالك بالمستندات

أحمد حسن: سيد عبدالحفيظ خرج من الباب الكبير وهذه نصيحتي لخالد بيبو

وفاة طبيبة بمستشفى الزهراء الجامعي أثناء نومها في فترة راحة

سمير كمونة: أرشح هذا اللاعب ليكون خليفة علي معلول في الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

مصرع إيطالي قتل بقطع جبن، ما القصة؟

اعتقال رجل ألماني احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاما

قرية برازيلية تستخدم الإنترنت لأول مرة

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين

تراجع سعر الفرنك السويسري في ختام التعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

إضرابات تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي ومخاوف من هجمات خارجية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر العلاقة الخاصة بين أحمد عمر هاشم والشيخ الشعراوي

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وحدوث الطلاق

فوائد المواظبة على قراءة آية الكرسي

المزيد
الجريدة الرسمية