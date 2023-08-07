مصرع إيطالي قتل بقطع جبن، ما القصة؟

لقي رجل مصرعه في إيطاليا بسبب قطع جبن سقطت عليه.

وفي التفاصيل تسبب رف مكسور في سقوط عجلات الجبن على أحد منتجي الجبن الإيطالي، مما أدى إلى وفاته.

سقوط عجلات الجبن على رجل إيطالي

وأوضحت عناصر إنقاذ، اليوم، أن الحادث تسبب في تأثير الدومينو وسقوط آلاف العجلات التي تزن كل منها نحو أربعين كيلوجرامًا.

وقال أنطونيو دوسي، مسؤول الإطفاء في مدينة بيرجامو: اضطررنا إلى نقل الأجبان والرفوف بأيدينا.

وأضاف: استغرق الأمر نحو 12 ساعة للعثور على الضحية صباح أمس»، مشيرًا إلى مدى تعقيد العملية التي قاموا بها.

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وكان المستودع، الواقع في بلدة رومانو دي لومبارديا الصغيرة جنوب بيرجامو، يحتوي على 25 ألف عجلة من الجبن مخزنة على أرفف معدنية يصل ارتفاعها إلى نحو عشرة أمتار.

وسقط الآلاف منها، ما تسبب في سحق مالك المؤسسة جاكومو كياباريني (74 عامًا) الذي كان يعمل داخل المستودع.

واستدعى المنقذين أفراد أسرة الضحية الذين شعروا بالقلق من الضجة التي أحدثها سقوط عجلات الجبن قرابة الساعة 21,00 بالتوقيت المحلي أمس.

