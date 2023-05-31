الأربعاء 31 مايو 2023
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ثقافة وفنون

قصة مؤلمة عاشتها حفيدة هدى شعراوي في الستينيات اضطرتها للزواج من إيطالي (فيديو)

سنية محمد شعراوي
سنية محمد شعراوي حفيدة هدى شعراوي، فيتو

هدى شعراوي، كشفت سنية محمد شعراوي حفيدة هدى شعراوي أول ناشطة نسائية في مصر والعالم العربي: "تعرضنا لمحنة اقتصادية عنيفة في الستينيات بسبب الخلاف السياسي بين والدي ونظام ثورة يوليو وتم مصادرة كل أملاكنا وأنا شخصيا الحكومة كانت بتديني 190 صاغ في الشهر".

 

هدم منزل حفيدة هدى شعراوي وسجن والدها في الستينيات

ولفتت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "سي بي سي": "والدي قال إن الإصلاح الزراعي في مصر ممكن ينجح لإن ممكن نأسس جمعيات تعاونية وبالطريقة دي يبقى فيه مال كافي أننا نزرع الأراضي ويبقى فيه محاصيل قوية وينفع نستعملها في الاقتصاد إنما في سوريا مش هينفع الكلام ده لأنها أرض جبال وصخر والملاك الصغيرين مش هيقدروا يصرفوا على الأراضي دي والكلام ده كان ايام الوحدة مع سوريا، فالكلام استقطع من سياقه وقبضوا على والدي وبدأ سجن الإقطاعيين ووالدي كان أول إقطاعي يدخل السجن وأموالنا تم مصادرتها، وبقينا موضوعين تحت الحراسات ودخلنا في مشاكل وبيتنا تمت إزالته بقرار جمهوري، وانا وقتها كنت محظوظة لإني في المدرسة كنت صاحبة بنت صيدناوي فقالت لي انتي هتقعدي عندي ووقتها رضيت وفرحت جدا لإني مكنش عندي بيت تاني والناس كانت خايفة يستضيفونا".

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 زواج حفيدة هدى شعراوي من إيطالي

ولفتت حفيدة هدى شعراوي: "كان عندي شوية ذهب وكنت ببيعها وادفع مصاريف الجامعة وفي الفترة دي قابلت الراجل اللى اتجوزني وأنا كنت خايفة من الفكرة واتجوزت زوجي الإيطالي بس هو ساعدني ووقف معايا".
 

وكشفت سنية محمد شعراوي حفيدة هدى شعراوي أول ناشطة نسائية في مصر والعالم العربي، عن مفاجآت في حياة جدتها، قائلة: "قعدت 30 سنة أبحث في حياتها، ولقيت أنها دافعت كتير عن فلسطين وكان فيه مؤتمر اتعمل في مصر سنة 1938 وعزمت كل سيدات الشام أنهم يحضروا دعما ونصرة للقضية الفلسطينية".


دعم هدى شعراوي لفلسطين
 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "سي بي سي": "هدى شعراوي كان بيجيلها وفود وسيدات من فلسطين ويشتكوا لها ويطلبوا العون".


مشروع تأسيس بنك مصر وموقف طلعت حرب
 

وتطرقت للحديث عن تأسيس بنك مصر، موضحة: “هدى شعراوي كانت من المؤسسين لبنك مصر ودعمت طلعت حرب في مبادرة مشاركة أثرياء مصر في اكتتاب البنك من باب استقلال مصر اقتصاديا، وكلمت طلعت حرب وقالت له أنت عبقري في الشئون المالية وأنت اللى هتأسس البنك فقال لهم مش ممكن، ومين اللى هيكوّن رأس المال؟ ومكنش عايز في الأول وبعدين هما كونوا رأس المال، وفيه قائمة بالفلوس اللى كل شخص دفعها”.

وتابعت: "جدتي كانت علي علاقة قوية بطبقة الأثرياء فكانت بتفوت عليهم علشان يدفعوا في الاكتتاب لتأسيس بنك مصر وفيه ناس كتير دفعت واتكون رأس المال حينها بدأ طلعت حرب يشتغل في المشروع وكان سعيد جدا بدعم هدى شعراوي".

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