الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين، الانتهاء من توصيل خط مياه جديد لقرى أبوان بالمنيا

جانب من التوصيل،
جانب من التوصيل، فيتو

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين، والعمل على تلبية طلباتهم والإسراع بحل مشاكلهم، وتسخير كافة الإمكانات لإزالة المعوقات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، استجابت الوحدة المحلية لأهالي عزبة مجلي الوحش وعزبة عباس رحمي وقرية ادقاق التابعين لمجلس قري أبوان وذلك لشكواهم من ضعف المياه بها، حيث أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي أنه تم التواصل مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمطاي لبحث الشكوى وتقديم الحلول لها، حيث تم اتخاذ القرار بتعديل مسار خط المياه الرئيسي المغذي للقرى والعزب محل الشكوى بطول ١ كم بقطر ٦ بوصات لتفادي ضعف المياه في المنطقة مرة أخرى.

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 وأضاف رئيس المركز، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بالعمل على تعديل مسار الخط بالتعاون مع الوحدة المحلية وتم تذليل العقبات للانتهاء من أعمال تركيب الخط وتغييره وخلال سبعة أيام تم الانتهاء من العمل وتم البدء في ضخ المياه بالخط الجديد.

 

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