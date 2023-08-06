الأحد 06 أغسطس 2023
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مياه الشرب بسوهاج تعلن نتيجة الاختبارات العملية للمتقدمين لمسابقات التوظيف

مياه الشرب بسوهاج،
مياه الشرب بسوهاج، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج نتيجة الاختبارات العملية للمتقدمين لمسابقة التوظيف رقم 2 لعام 2020 ورقم 1 لعام 2022 وذلك بعد استلام نتيجة تظلمات اختبارات الحاسب الآلي من جامعة سوهاج بتاريخ 31 يوليو 2023. 

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ان الاختبارات العملية تم اعدادها وتصحيحها بواسطة أساتذة ومتخصصين فى مجال الوظائف المعلن عنها وذلك لضمان شفافية الاختبارات ونزاهتها.

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وأشار اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية أنه يمكن التعرف على النتيجة الاختبارات العملية من خلال الدخول على موقع الشركة الإلكتروني https://www.scww.com.eg والبحث بالرقم القومى لوظائف كيميائى واخصائى سلامة وصحة مهنية ومحاسب واخصائى موارد بشرية وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة وسائق وسائق معدات ثقيلة وفنى معمل وعامل تشغيل وصيانة وحرفى ومراقب أمن.

وأوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية ان اختبارات الحاسب الآلي أجريت بجامعة سوهاج لوظائف أخصائي موارد بشرية ومحاسب وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة ومراقب أمن كما أجريت الاختبارات العملية بمواقع شركة مياه الشرب بسوهاج من خلال لجان متخصصة لوظائف كيميائى وفنى معمل اخصائى سلامة وصحة مهنية وسائق وسائق معدات ثقيلة وحرفى وعامل وأنه سيتم خلال الفترة القادمة اعلان موعد المقابلات لجميع الوظائف المعلن عنها.

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