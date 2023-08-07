الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

القومي للترجمة يطلق النسخة الرابعة من كشاف المترجمين

إصدارات القومي للترجمة،
إصدارات القومي للترجمة، فيتو

أطلق  المركز القومي للترجمة خطة للاحتفاء بالمبدعين في كافة المحافظات المصرية من خلال الاحتفال بجميع الأعياد القومية للمحافظات، وذلك عبر طرح نصوص من إبداعات كبار المبدعين بجميع المحافظات المصرية للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.

القومي للترجمة

وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية والذي يوافق 30 أغسطس من كل عام.. أعلن المركز القومي للترجمة عن مسابقة لترجمة أحد إبداعات اثنين من كبار أدباء محافظة القليوبية وهما، الكاتب والأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي والكاتبة الكبيرة نبوية موسى . 

Advertisements

شروط المشاركة

وعن كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة.. فتستعرض “فيتو” التفاصيل الكاملة:

يختار المتسابق نصا واحدا من النصين التاليين لترجمته وهما
- "الأدب والأديب" من كتاب وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي
- "نهضة تعليم البنات في مصر" من كتاب تاريخي بقلمي للكاتبة نبوية موسى
ويقوم المتسابق بطلب النص المراد ترجمته عبر البريد الإلكتروني هنــــــــــــا 
ويشترط أن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.
ويرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني السابق بالصيغتين ملف word وpdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.
الجدير بالذكر أن آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 15 أغسطس 2023 ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة.
ويمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الدكتورة كرمة سامي القومي للترجمة المركز القومي للترجمة مصطفي صادق الرافعي

مواد متعلقة

القومي للترجمة يعلن الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين الخاصة بترجمة الأدب الأفريقي

وزيرة الثقافة تكرم الفائزين بمسابقات الدورة الأولى لجوائز المركز القومي للترجمة (صور)

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 7-8-2023

أبرزها الحقوق والهندسة والصيدلة، مقترح برلماني بغلق باب القبول في 6 كليات

الاتفاق السعودي يزاحم اتحاد جدة بعرض ضخم لضم محمد صلاح

نقابة القراء تعلق على واقعة إلقاء نقطة على قارئ شهير

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

من المستفيد من حريق وزارة الأوقاف؟.. سؤال برلماني للحكومة واتهام بوجود شبهات مصالح.. ومطالب بمحاسبة مختار جمعة جنائيا وسياسيا

5 صور ترصد استقبال الرئيس السيسي لسلطان طائفة البهرة

آليات جديدة لتنظيم وجود اللاجئين بمصر، تعرف على التفاصيل

Advertisements

منوعات

المزيد

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

مؤسس تيتان الغارقة يخطط لإرسال 1000 شخص في رحلة لقلب الجحيم

مارك زوكربيرج يحدد موعد القتال مع إيلون ماسك

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 7-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 7-8-2023

أسعار الذهب اليوم الاثنين بالأسواق 7-8-2023، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية مباشر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7-8-2023 في بداية التعاملات

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الإثنين 7-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الفئات الأكثر عرضة لآلام الظهر وهذه أهم الأسباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بتفريج الهموم والتخلص من الأزمات

ما حكم كتابة الآيات القرآنية بالذهب على جدار قبلة المسجد النبوي الشريف؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية