القومي للترجمة يطلق النسخة الرابعة من كشاف المترجمين

أطلق المركز القومي للترجمة خطة للاحتفاء بالمبدعين في كافة المحافظات المصرية من خلال الاحتفال بجميع الأعياد القومية للمحافظات، وذلك عبر طرح نصوص من إبداعات كبار المبدعين بجميع المحافظات المصرية للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.

القومي للترجمة

وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية والذي يوافق 30 أغسطس من كل عام.. أعلن المركز القومي للترجمة عن مسابقة لترجمة أحد إبداعات اثنين من كبار أدباء محافظة القليوبية وهما، الكاتب والأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي والكاتبة الكبيرة نبوية موسى .

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شروط المشاركة

وعن كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة.. فتستعرض “فيتو” التفاصيل الكاملة:

يختار المتسابق نصا واحدا من النصين التاليين لترجمته وهما

- "الأدب والأديب" من كتاب وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي

- "نهضة تعليم البنات في مصر" من كتاب تاريخي بقلمي للكاتبة نبوية موسى

ويقوم المتسابق بطلب النص المراد ترجمته عبر البريد الإلكتروني هنــــــــــــا

ويشترط أن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

ويرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني السابق بالصيغتين ملف word وpdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

الجدير بالذكر أن آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 15 أغسطس 2023 ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

ويمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.

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