الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

القومي للترجمة يعلن الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين الخاصة بترجمة الأدب الأفريقي

القومي للترجمة، فيتو
القومي للترجمة، فيتو

‎أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن أسماء الفائزين في مسابقة كشاف المترجمين والخاصة بترجمة الأدب الأفريقي والتي أطلقها المركز ضمن احتفالاته باليوم العالمي لقارة أفريقيا.

 الفائزون بمسابقة كشاف المترجمين الخاصة بترجمة الأدب الأفريقي


‎وجاءت أسماء الفائزين كالتالي: محمود محمد غرابيل،علاء أحمد محمد سعيد،أماني جاد الله رشيدي،ياسمين عبد الحميد هاشم،أسماء رجب محمد الشافعي وشريهان مدحت أبو علي.


‎وقالت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة:"أطلقنا مسابقة كشاف المترجمين الخاصة بترجمة الأدب الأفريقي احتفالا باليوم العالمي لقارة أفريقيا والذي كرمنا فيه  المترجم سمير عبد ربه الذي نقل الى العربية روائع الأدب الأفريقي ‎وبهذه المناسبة أطلقنا الدعوة للمترجمين المهتمين بترجمة الثقافة الأفريقية للمشاركة ايمانًا من المركز القومي للترجمة بأهمية ترجمة الثقافة الأفريقية، حيث يستكمل المركز مهمته في اكتشاف المترجمين في هذا التخصص المهم  ‎كما نقدم قريبًا ورش عمل للفائزين تهدف إلى تنمية مهاراتهم في الترجمة. 

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