الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

السعودية تصدر 7 لوائح لتنظيم الأنشطة الملاحية في البحر الأحمر

الهيئة السعودية
الهيئة السعودية للبحر الأحمر، فيتو

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر 7 لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما.

وأكدت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أنه تم إصدار سبع لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية في البحر الأحمر، تخص هذه اللوائح تصميم وتشغيل المراسي السياحية وتصنيف الوسائط البحرية السياحية وسفن الرحلات السياحية (الكروز)، والوكيل الملاحي السياحي ومنظم الرحلات البحرية السياحية وتأجير اليخوت الضخمة واليخوت الخاصة الزائرة.

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تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن الهيئة عملت على إعداد اللوائح التنظيمية بالتعاون مع الجهات المعنية في منظومة البحر الأحمر والاستطلاعات العامة، حيث يأتي تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت وإصدار التصاريح لتمارس أنشطتها الملاحية، وكذلك تمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية، التي هي من أبرز مهام الهيئة التي تعمل عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية وتعزيز السياحة الساحلية في المملكة.

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي المكلف بالهيئة السعودية للبحر الأحمر، محمد العسيري، قائلا: "نسعى في الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى ريادة المنظومة الساحلية من خلال تمكين أنشطة السياحة الملاحية والبحرية، وتسهيل رحلات السياح والمشغلين والمستثمرين، وبناء اقتصاد ساحلي مستدام للبحر الأحمر، حيث تأتي هذه اللوائح السبع الجديدة ضمن خطواتٍ نعمل عليها لتنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت، وتمكين الأنشطة البحرية".

وقال العسيري: "حرصنا قبل وخلال إعداد هذه اللوائح على أن تكون مدخلاتها شاملة لجميع المتطلبات والمستهدفات، التي تم جمعها والعمل عليها بالتعاون والتكامل مع شركائنا في منظومة البحر الأحمر، لنسهم جميعا في ضمان حماية بيئته بالتوازي مع العمل على التنمية الاقتصادية للسياحة الساحلية للبحر الأحمر".

الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام اللوائح

وستدخل اللوائح التنظيمية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشرها ابتداء من اليوم، حيث تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللوائح، كما يلتزم جميع من تسري عليهم أحكامها بما تصدره الهيئة تنفيذا لها، فيما يمكن الاطلاع على اللوائح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للبحر الأحمر، حسب "واس".

يشار إلى أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر تم تدشينها بموجب قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لها في شهر نوفمبر من عام 2021، حيث تتمثل مهامها في تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت وتمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية، وضمان حماية البيئة التي تمارس فيها الأنشطة، بما في ذلك الإشراف والرصد واتخاذ الإجراءات، ودعم الاستثمارات، من بينها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد متطلبات البنية التحتية للأنشطة الملاحية والبحرية، وتفعيل التقنية لتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح وتشجيع الأنشطة الملاحية والبحرية.

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