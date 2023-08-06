أحمد كشري مديرا فنيا لفريق الصقور الليبي

أعلن نادي الصقور الليبي، رسميا، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده مع المدرب المصري أحمد عبد المنعم كشري، وذلك لتدريب الفريق الأول ومقره مدينة طبرق الليبية.

ويتواجد أحمد رجب مدربا مساعدا مع أحمد كشري في تدريب الصقور الليبي.

وسبق لأحمد عبد المنعم كشري، أن خاض تجربة تدريب منتخب جيبوتي عام 2008 لينتقل عام 2011 لتدريب اتحاد نبروه، ومنه إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي المصري، وتنقل بين أندية أخرى وهي، النصر للتعدين وبلدية المحلة والترسانة وأسوان وإنبي والإنتاج الحربي.

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وجاء اختيار الصقور للمدرسة المصرية بعد النجاح اللافت للمدرب محمد عودة مع الهلال، والمدرب مصطفى مرعي مع دارنس خلال الموسم الماضي.

ويسعى الصقور إلى تدعيم صفوفه بصفقات مميزة استعدادا للموسم الجديد.