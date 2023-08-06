القوات الأوكرانية تعلن تدمير 30 صاروخا و27 مسيرة روسية

اعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد صد هجوم روسي تضمن 30 صاروخ كروز و27 مسيرة هجومية.

صد هجوم روسي على أوكرانيا

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى أن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ كينجال الفرط صوتية، من دون أن تحدد ما إذا كانت تمكنت من إسقاطها أو أصابت أهدافها.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة في أجواء العاصمة الأحد، في هجوم هو الأحدث ضمن سلسلة استهدافات أوكرانية متزايدة للعاصمة الروسية.

Advertisements



وصدر البيان الختامي لمحادثات جدة بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، المقام في المملكة العربية السعودية بحضور أكثر من 40 دولة.



وقال البيان الختامي: "المحادثات أسهمت في بناء أرضية مشتركة للسلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور بشأن الأزمة".





البيان الختامي لمحادثات جدة بشأن أوكرانيا



وأكد البيان الختامي لمحادثات جدة بشأن أوكرانيا ضرورة الاستفادة من الآراء المقترحة، مشددا علي أن الاجتماع تطرق لمقترحات وآراء إيجابية.

ووصفت أوكرانيا محادثات جدة بشان حل الأزمة الأوكرانية بمشاركة أكثر من 40 دولة بالمثمرة.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان عن محادثات جدة بشأن الحرب في بلاده فوصفها بـ"المثمرة جدا حول المبادئ الأساسية التي يجب أن يُبنى عليها سلام عادل ودائم".

وقالت أوكرانيا وحلفاؤها إن المحادثات محاولة للحصول على دعم دولي واسع للمبادئ التي تريد كييف أن تكون أساسا للسلام، ومنها انسحاب جميع القوات الروسية وعودة جميع الأراضي الأوكرانية إلى سيطرتها.





البيت الأبيض يشكر السعودية بسبب مشاورات حرب روسيا وأوكرانيا



وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد عن شكرها للمملكة العربية السعودية على استضافة 40 دولة للتشاور بشأن حرب روسيا وأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض: "مشاورات جدة كانت فرصة لمناقشة كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.. المشاورات حول أوكرانيا كانت جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام عادل".

