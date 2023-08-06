روسيا تتهم أوكرانيا باستخدام قذائف عنقودية في قصف جامعة دونيتسك

اندلعت النيران في سقف خشبي لمبنى جامعي في دونيتسك، في أعقاب قصف أوكراني وفق ما أعلن مسؤول طوارئ في المدينة التي تسيطر عليها روسيا شرق أوكرانيا.

وقال أليكسي كوليمزين، رئيس البلدية الذي عينته روسيا، على تطبيق تيليجرام، إنه "نتيجة للهجوم الأخير على دونيتسك، اشتعلت النيران في المبنى الأول لجامعة الاقتصاد والتجارة".

وذكر أليكسي كوستروبيتسكي، وزير الطوارئ الذي عينته روسيا للمنطقة التي تسميها موسكو جمهورية دونيتسك الشعبية: "نستخدم 12 خزانا للمياه وثلاثة سلالم و100 من رجال الإطفاء. السقف كله مشتعل".

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وقال كوستروبيتسكي إن القوات الأوكرانية استخدمت ذخائر عنقودية في القصف الذي تسبب في الحريق. لم يكن هناك أشخاص داخل المبنى أثناء القصف، أصعب شيء هو أن السقف خشبي، لذلك تنتشر النيران بسرعة".

واستخدم الجانبان الذخائر العنقودية أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل 17 شهرا.

وتعهدت أوكرانيا، التي تلقت إمدادات من الذخائر العنقودية الأمريكية الشهر الماضي، باستخدامها فقط لتفكيك تجمعات الجنود الروس.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن كوستروبيتسكي وخدمات الطوارئ القول إن الحريق امتد إلى مساحة تبلغ حوالي 1800 متر مربع، قبل السيطرة عليه في وقت مبكر اليوم الأحد.