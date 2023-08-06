أوكرانيا: محادثات جدة حول إنهاء الحرب مثمرة ومحاولة للحصول على دعم دولي

وصفت أوكرانيا محادثات جدة بشأن حل الأزمة الأوكرانية بمشاركة أكثر من 40 دولة بالمثمرة.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان عن محادثات جدة بشأن الحرب في بلاده فوصفها بـ"المثمرة جدا حول المبادئ الأساسية التي يجب أن يُبنى عليها سلام عادل ودائم".

وقالت أوكرانيا وحلفاؤها إن المحادثات محاولة للحصول على دعم دولي واسع للمبادئ التي تريد كييف أن تكون أساسا للسلام، ومنها انسحاب جميع القوات الروسية وعودة جميع الأراضي الأوكرانية إلى سيطرتها.

وقال زيلينسكي إنه يريد عقد قمة عالمية على أساس تلك المبادئ في وقت لاحق من العام الحالي.



من ناحيتها قدمت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد الشكر للملكة العربية السعودية علي مؤتمر الجدة للسلام الذي عقد امس بمشاركة 40 دولة بشان الازمة الأوكرانية.

مؤتمر جدة للسلام بشأن الأزمة الاوكرانية

وبحسب تقرير نشرته العربية الإخبارية أن البيت الأبيض قدم الشكر للمملكة العربية السعودية على استضافة 40 دولة للتشاور بشأن أوكرانيا معتبرًا أنها كانت جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام عادل.

لليوم الثاني على التوالي، الأحد، تستمر مباحثات مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة السعودية.

واختتم اليوم الأول للمباحثات، السبت، بمشاركة أكثر من أربعين دولة، حيث قدمت خلاله أوكرانيا صيغة سلام من 10 نقاط لمناقشتها.

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وقدم الوفد الأوكراني المشارك في محادثات جدة لحل الأزمة الأوكرانية صيغة للسلام من 10 نقاط ودعمتها عدد من الدول.



10 نقاط من أجل الوصول للسلام مع روسيا



أكد مصدر في الوفد الأوكراني لقناة العربية الإخبارية مساء أمس السبت أن بلاده قدمت صيغة للسلام من 10 نقاط في محادثات جدة بالمملكة العربية السعودية حيث يجتمع مستشارو الأمن الوطني وممثلو عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية، مشيرا الي أن صيغة السلام التي قدمناها بمحادثات جدة دعمتها دول عدة.

وتابع: صيغتنا للسلام المطروحة بجدة لقيت دعما أكثر من الداعمين بكوبنهاجن.



تأتي المحادثات في جدة في أعقاب اجتماعات أجريت في يونيو في كوبنهاجن ولم يصدر في ختامها بيان رسمي.



محادثات جدة لحل الأزمة الأوكرانية



واحتضنت السعودية السبت اجتماعًا لمُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال مشاركون في الاجتماعات، التي ذكر الأوكرانيون أنها تضم ممثلين لنحو 40 دولة، بدأت في فترة بعد الظهر في مدينة جدة.

و تضمنت الجلسات ثلاث ساعات من إلقاء البيانات من مختلف الوفود، ثم إجراء مناقشات مغلقة لمدة ساعتين، وأخيرا عشاء عمل.



توحيد العالم حول أوكرانيا



وفي وقت سابق السبت، قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك قبل وصوله إلى جدة لترؤس وفد بلاده "أتوقع ألا تكون المحادثات سهلة"، مضيفا: "لدينا خلافات كثيرة وسمعنا مواقف كثيرة، لكن من المهم أن نشارك أفكارنا".

وتابع: "مهمتنا هي توحيد العالم كله حول أوكرانيا.

بدوره، قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع إن الاجتماعات في جدة ستركّز على صيغة للسلام مكونة من 10 نقاط تدعو إلى الانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

كما تطالب بالعودة لحدود أوكرانيا السابقة، بما في ذلك أراضي القرم التي ضمتها روسيا منذ عام 2014.

والجمعة، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمحادثات جدة، وقال "هذا مهم للغاية لأنه في قضايا مثل الأمن الغذائي، يعتمد مصير ملايين الأشخاص في إفريقيا وآسيا وأجزاء أخرى من العالم بشكل مباشر على مدى سرعة تحرك العالم لتحريك مسار السلام".

